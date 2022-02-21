جزيرة الماريه تعزز مكانتها وجهة للمطاعم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – البيان

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نجحت جزيرة الماريه، وجهة الحياة العصرية والمطاعم الرائدة في أبوظبي، من جديد في تعزيز عروضها المقدمة عبر اثنين من مطاعمها، «بوتشر آند ستيل» و«كويا أبوظبي» اللذين جاءا ضمن قائمة «أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وقام 250 من خبراء المطاعم، مجهولي الهوية، من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بترشيح المطعمين إلى القائمة التي ضمت ثلاثة مطاعم فقط من أبوظبي، اثنان منهما في جزيرة الماريه، وهما «كويا أبوظبي»، المطعم الأمريكي اللاتيني في الغاليريا، وقد تم تصنيفه في المرتبة 34، في حين جاء تصنيف «بوتشر آند ستيل»، مطعم مشاوي شيكاغو في عشرينيات القرن الماضي، والواقع في فندق فورسيزونز أبوظبي، في المرتبة 48.

وبهذه المناسبة، قال علي فكري، نائب رئيس أول في وحدة العقارات في الإمارات التابعة لقطاع الاستثمارات في الإمارات، في شركة مبادلة للاستثمار: «نحن فخورون بالتقدير الذي حازت عليه جزيرة الماريه من أكاديمية أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يدفعنا لمواصلة تعزيز مكانتنا كوجهة للحياة العصرية والمطاعم الرائدة في أبوظبي، ويؤكد فوز المطعمين بموقع ضمن القائمة الشهيرة، على اعتبار جزيرة الماريه موطناً لأرقى المطاعم العالمية».

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