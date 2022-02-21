فلاي دبي تطلق عروضاً خاصة تبدأ من 955 درهماً

المصدر: البيان

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أطلقت شركة «فلاي دبي» عروضاً إلى العديد من وجهات التزلج لقضاء عطلة مليئة بالإثارة والمغامرة، بأسعار تبدأ من 955 درهماً،

فيما يلي بعض وجهات التزلج الرائعة عبر شبكة فلاي دبي:



يريفان ، أرمينيا من 955 درهم ذهاب وعودة

توفر المناظر الطبيعية الجبلية الخلابة في أرمينيا وجهة تزلج مثالية. مع كثرة تساقط الثلوج ، يمكن للزوار الاستمتاع ببعض الأنشطة الشتوية الممتعة بما في ذلك التزلج في تساجكادزور والتزلج على الجليد في وينتر بارك في يريفان.

بوخارست ، رومانيا من 1،305 درهم ذهاب وعودة

تُعرف سينايا باسم لؤلؤة الكارباتيانز وهي تعبر فعليا عن هذا الاسم حيث تقع في وادي براهوفا في جبال بوسيجي ، وهو ليس مثاليًا لبعض التزلج على المنحدرات فحسب ، بل هناك أيضًا الكثير لاستكشافه. تتم معظم أنشطة التزلج في سينايا على ارتفاع مما يجعلها الوجهة الأكثر متعة للثلج في وادي براهوفا.



تبليسي ، جورجيا من 1،525 درهم ذهاب وعودة

في جورجيا ، توفر مرتفعات القوقاز المتلألئة العديد من المنحدرات للتزلج. والوجهة التزلج الأكثر صخبًا في جورجيا هي غوداوري ، وهي تقع على بعد ساعتين بالسيارة من مطار تبليسي حيث يمكنك الاشتراك في الكثير من فاعليات التزلج هناك.



بيروت ، لبنان من 1،560 درهم ذهاب وعودة

المطبخ اللبناني المذهل والتاريخ المتنوع والمناظر الطبيعية تجعل منها وجهة جذابة وملهمة. العاصمة بيروت هي مدينة مزدهرة بها الكثير من منافذ التسوق والمطاعم وأماكن الحياة الليلية لإبقائك مشغولاً. تتوفر العديد من الفرص للتزلج على الجليد أو التزلج على الجليد في فاريا خلال أشهر الشتاء.

تيرانا ، ألبانيا من 1،975 درهم ذهاب عودة

تقدم ألبانيا للزوار مجموعة واسعة من المعالم التراثية والثقافية بما في ذلك العديد من المتاحف والقلاع ومواقع التراث العالمي لليونسكو. تجذب المنتزهات والجبال والأنهار والبحيرات والمياه الحرارية فيها الزوار الباحثين عن الأنشطة والمغامرات في الهواء الطلق. خلال أشهر الشتاء ، هناك الكثير من الفرص للذهاب للتزلج والتزلج على الجليد.

سالزبورغ ، النمسا ابتداءً من 1،970 درهماً

تقع سانت أنطون في واحدة من أكثر مناطق أوروبا تساقطًا للثلوج ، وهي مصنفة من بين أفضل خمسة منتجعات في جبال الألب وهي رحلة قطار مدتها ثلاث ساعات من سالزبورغ. إلى جانب مسارات التحدي الزرقاء والحمراء ، ستجد منحدرات خاصة لتعليم المبتدئين ومدرسة لتعليم التزلج للأطفال ، ناهيك عن ركوب الزلاجات والتزحلق. بالإضافة إلى 305 كيلومترات من مسارات التزلج في سانت أنتون ، هناك الكثير من الأنشطة غير المتعلقة بالتزلج للزوار الذين يتطلعون إلى المغامرة خارج المنحدرات.

كراكوف ، بولندا ابتداءً من 1،975 درهم ذهاب عودة

تقع جبال تاترا على بعد ساعتين بالسيارة من كراكوف وتوفر الكثير من الخيارات للتزلج والرياضات الشتوية. بعد يوم من التزلج عبر الغابات الجميلة والقمم المغطاة بالثلوج ، توجه إلى قرية شوشولوف القريبة للحصول على فرصة للاسترخاء في العديد من الحمامات الحرارية الداخلية والخارجية.

لا تنسَ قضاء بعض الوقت في مدينة كراكوف المشهورة ببلدتها القديمة ذات المناظر الخلابة ، والتي تضم قلب المدينة الذي يعود إلى العصور الوسطى حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالتجول حول بقايا أسوار المدينة أو استكشاف أكبر منتزه في بولندا: بلانتي. بعد قضاء يوم شتوي بالخارج ، قم بتدفئة نفسك بكوب من الشوكولاتة الساخنة اللذيذة من المدرجات في ساحة السوق.

هلسنكي ، فنلندا من 2،045 درهم ذهاب وعودة

تقدم فنلندا الكثير من منتجعات التزلج التي ترضي عشاق الوجهات الشتوية من جميع المستويات. تشمل الأنشطة الأخرى استكشاف الغابات على الجليد أو التزلج. يمكن قضاء الأمسيات في التحديق في الشفق القطبي أو الاستمتاع بالساونا التقليدية.

سراييفو ، البوسنة والهرسك ابتداءً من 2،305 درهم ذهاب وعودة

تقع البوسنة بعيدًا في جنوب شرق أوروبا ، وتشتهر بأديرةها القديمة وجسورها التي تعود إلى العصور الوسطى والقرى الجذابة وبحيرات المياه العذبة وجبال الألب الجميلة. عند وصولك إلى سراييفو ، ستشهد جمال المنحدرات المغطاة بالثلوج المحيطة. ستأخذك رحلة قصيرة بسيارة الأجرة من المطار إلى التلال التي تنتشر فيها الفنادق الصغيرة المريحة الخاصة بالمتزلجين والمنحدرات الجذابة. مثل جاهورينا هو المكان الذي ستجد فيه منحدرات التزلج على الجليد الأكثر إثارة وتحديًا ، ومع وجود جميع المنتجعات الموجودة على الجبل ، هناك أكثر من خيارات كافية للإقامة.



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