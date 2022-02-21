عِش تجربة الحياة التايلاندية الحقيقية في الإمارات العربية المتحدة

المصدر: البيان

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تعرض وزارة التجارة التايلاندية المنتجات التايلاندية الفريدة في معرض FIRST Top Thai Brands 2022 بهدف زيادة الوعي بمجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات التايلاندية.

لا تفوّت فرصة شراء المنتجات الأصلية وإنشاء علاقات عمل مع المصدرين التايلانديين.

تشتهر تايلاند بأنها وجهة التسوق المفضلة حول العالم بسبب وفرة المنتجات التي تقدمها، وتوفر خدماتها لقطاع كبير من الزبائن في مناطق مختلفة من العالم بداية من المنتجات والتحف التايلاندية التقليدية وصولاً إلى المنتجات الحريرية والحِلي المذهلة.

أنموذج للتسوق في تايلاند

تقدم تايلاند مجموعة واسعة من المنتجات الفاخرة، ومنها على سبيل المثال المجوهرات والمصنوعات اليدوية والمنسوجات والمنتجات الأخرى التي يصعب أن تجدها في أي مكان آخر. وتُعرف تايلاند أيضًا باسم "جنة المتسوقين"، وتشتهر بعدد لا يُحصى من المنتجات التي تتمتع بأهمية ثقافية وتتسم بالأصالة.

قماش Loincloth التايلاندي: يُصنع قماش Loincloth التايلاندي من القطن أو الحرير، ويمتاز بتعدد استخداماته الغزيرة، ويشكل جزءًا من الملابس التايلاندية منذ العصور القديمة.

المنحوتات الخشبية التايلاندية. مما لا شك فيه أن المنحوتات والمفروشات الخشبية الفاخرة المصنوعة من خشب الساج اكتسبت شهرة واسعة في جميع أنحاء العالم. وهناك العديد من الأمثلة الرائعة للأعمال الفنية المزخرفة للغاية والمصنوعة بشكل رائع من نحت الخشب التايلاندي في جميع أنحاء تايلاند مثل ألواح الجدران والأبواب التي تزين المعابد. يتزايد الطلب كثيرًا على الأثاث التايلاندي والقطع الأصغر بسبب تفاصيل النحت الخشبية التي تجعل تلك القطع فريدة من نوعها.

المجوهرات التايلاندية المصنوعة يدويًا: تمتلك تايلاند مجموعة مذهلة من المجوهرات الرائعة. وتتمتع الإكسسوارات التايلاندية بقاعدة عريضة من المتابعين المخلصين بفضل مظهرها البسيط والأنيق والراقي. ولا تزال تحدث تايلاند صدى كبيرًا من أجل أحجارها الكريمة، وتمزج المجوهرات التايلاندية بين الإبداع الكلاسيكي والحديث.

منتجات السبا وزهور الصابون: تشتهر تايلاند بصالونات التدليك الصحية المريحة على مستوى العالم، ويأخذ الصابون "المصنوع يدويًا" شكل الأزهار وله أيضًا رائحة تشبه شكله.

مزيج من النكهات: مما لا شك فيه أن الطعام التايلاندي هو أول ما يخطر ببالك عندما نتحدث عن الثقافة. فقد أصبحت الأطعمة والخضروات والفواكه التايلاندية رائجة الآن بين المستهلكين في دبي. ويشتهر الطعام التايلاندي بمزيج ساحر من النكهات الحلوة والحارة والحامضة، ويمتلك قاعدة كبيرة ومستقلة من العشاق في جميع أنحاء العالم. ولقد أثبتت الأبحاث أن الطعام التايلاندي هو أحد أفضل الأطعمة من حيث الفائدة الصحية في العالم، مما يضمن الحفاظ على أقصى قدر من القيمة الغذائية أثناء الطهي. جدير بالذكر أن المكونات المستخدمة في الطهي صحية وتمتلك الكثير من الفوائد الطبية التي يمكن أن تساعد في علاج أمراض مثل الكوليسترول ومشاكل الجهاز الهضمي، إلخ. يتم طهي الأطباق في الغالب على البخار أو عن طريق القلي السريع، ما يساعد أيضًا في الحفاظ على قيمتها الغذائية.

الترويج للعلامات التجارية التايلاندية

بهدف تعزيز القدرة التنافسية التجارية لتايلاند بين أفضل البلدان، أطلقت وزارة التجارة التايلاندية عبر إدارة ترويج التجارة الدولية (DITP) أول معرض تجاري لها على الإطلاق تحت عنوان (Top Thai Brand 2022) "أفضل علامة تجارية تايلندية لعام 2022'' في الشرق الأوسط، والذي سيمزج بين البيع بالتجزئة للزبائن بشكل عام وإنشاء علاقات عمل تجارية مع المستوردين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ستقام نسخة الشرق الأوسط لأفضل العلامات التجارية التايلاندية لعام 2022 في سوق المرفأ بدبي من الساعة الرابعة مساءً وحتى الساعة العاشرة مساءً في الفترة من الأول إلى الخامس من شهر مارس.

"أفضل العلامات التجارية التايلاندية" (Top Thai Brands) هو معرض تجاري تنظمه وزارة التجارة التايلاندية عادة في البلدان المجاورة لتايلاند. ويهدف المعرض هذا العام إلى زيادة الوعي بين المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة وفي إمارة دبي والإمارات الشمالية بصفة خاصة حول المنتجات التايلاندية. وسيتم عرض المنتجات التايلاندية الفريدة والأصلية في المعرض دون أي رسوم دخول للزوار.

الرؤية

تشجيعًا لخلق قيمة مستدامة للمنتجات والخدمات التايلاندية المقدمة دوليًا، تعمل الحكومة على تطوير وتوسيع الخدمات في السوق الخارجية لسهولة الوصول إلى المنتجات التايلاندية. وتماشيًا مع الرؤية المتمثلة في ضمان التميز والتفوق في جميع الخدمات والمنتجات، يمنح معرض "أفضل العلامات التجارية التايلاندية" (Top Thai Brands) القدرة التنافسية لرجال الأعمال التايلانديين على الساحة العالمية. اكتشف المنتجات الأصلية والفريدة من نوعها من تايلاند في المعرض الذي يعطي صورة صحيحة عن البلد.

وفي حديثه عن النسخة الإماراتية من المعرض، قال بانوت بونياهوترا، المدير التنفيذي لمركز التجارة التايلاندي بدبي: "ستوفر نسخة الإمارات العربية المتحدة لأفضل العلامات التجارية التايلاندية لعام 2022 فرصة رائعة للزوار لاكتشاف مجموعة واسعة من المنتجات التايلاندية عالية الجودة بما في ذلك أزياء الموضة وأسلوب الحياة، والأطعمة والمشروبات، والأدوات المنزلية، والديكورات المنزلية، ومستحضرات التجميل. يتم تنظيم هذا الحدث في الوقت المناسب وتم إعداده بشكل جيد حتى يتمكن المستهلكون من تجربة المنتجات التايلاندية عالية الجودة والتأكد من جودتها."

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