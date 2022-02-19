لوفتهانزا تلغي رحلاتها إلى كييف وأوديسا اعتباراً من الإثنين

المصدر: ا ف ب

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أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" السبت أنها ستوقف رحلاتها إلى مدينتي كييف وأوديسا في أوكرانيا اعتبارا من الإثنين، وذلك في خضمّ تصاعد المخاوف من غزو روسي وشيك لهذا البلد.

وقالت لوفتهانهزا في بيان إنه "نظرا للوضع الراهن في أوكرانيا، ستعلّق خطوط مجموعة لوفتهانزا رحلاتها المجدولة إلى كييف وأوديسا حتى نهاية شباط/فبراير في الوقت الحالي".

وستشغل الشركة عدداً محدوداً من الرحلات يومي السبت والأحد قبل تعليق الخدمة، فيما تستمر الرحلات إلى مدينة لفيف في الغرب.

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