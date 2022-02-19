«إمبراطور» تستعرض وجهات سياحية جديدة

المصدر: دبي- البيان

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شهد قطاع السياحة الفاخرة في البرازيل نمواً كبيراً خلال فترة الجائحة، حيث سجلت البرازيل خلال يوليو 2021 أفضل معدلات الإشغال في تاريخها. هذه النتائج أكدتها دراسة استقصائية، أجراها مؤخراً سوق السفر الفاخر الدولي، مشيراً إلى أن 62% من المسافرين إلى الدولة اللاتينية ينفقون على السياحة الفاخرة أكثر مما كان عليه الوضع قبل أزمة كورونا.

وبناء على هذا النمو السياحي الفاخر والمُشجع، يواصل مجلس السياحة البرازيلي، إمبراطور، جهوده لتسليط الضوء على العديد من خيارات الوجهات الفاخرة والتجارب الحصرية، من بين العديد من العروض، في جميع أنحاء الدولة، التي تتمتع بتاريخ عريق، في مسعى لإبراز الثقافة البرازيلية الثرية، والشواطئ الخلابة، والمناظر الطبيعية الجميلة للزوار الحاليين والمستقبليين.

ويقول كارلوس بريتو رئيس إمبراطور، المجلس المسؤول عن الترويج الدولي للسياحة: تُعد البرازيل واحدة من أفضل الخيارات لأولئك الذين يسعون إلى السفر الفاخر، حيث تقدم مجموعة متنوعة من وجهاتها، بما في ذلك باراتي وترانكوسو وفوز دو إيغواسو، تجارب متنوعة مع خيارات مأكولات فريدة وثقافة غنية ومناظر طبيعية خلابة.

وتابع بريتو: نتابع عن كثب الضيافة والسياحة الفاخرة في البرازيل، ووجدنا أن شهية السفر الفاخر زادت بين السياح الدوليين، وكذلك زاد إنفاقهم نحو المزيد من الرفاهية. نتيجة لذلك، يسلط إمبراطور الضوء على عروض السياحة الفاخرة في البرازيل، ويلفت الانتباه إلى خيارات السفر الفاخرة المتنوعة في البلاد.

ويمكن للسياح في الإمارات استكشاف عجائب البرازيل بسهولة، بفضل الرحلات المباشرة، التي تربط بين مطار دبي، وساو باولو عبر طيران الإمارات.

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