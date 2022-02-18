محمد الريس رئيساً فخرياً لمجموعة عمل وكلاء السفر والسياحة بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة وكلاء السفر والسياحة المنضوية تحت مظلة غرفة تجارة دبي تعيين محمد جاسم الريس رئيساً فخرياً لها اعتباراً من شهر فبراير.

ويمتلك محمد الريس الذي يشغل أيضاً منصب نائب الرئيس التنفيذي لوكالات الريس للسفريات والبواخر (مجموعة الريس) خبرة واسعة في مجال صناعه السفر والسياحة. وتخرّج رجل الأعمال المواطن محمد جاسم الريس من الجامعة الأمريكية في الشارقة سنة 2006، وبدأ عمله مع مجموعة شركات الريس عام 2002 من خلال عرض برنامج تطوير إداري .

ومن ثم تم منحه دوراً قيادياً في شركه الريس للعطلات، والريس لتأجير السيارات، ومن ثم المسؤول عن الخدمة الإلكترونية والذكية عام 2008. ويشغل محمد جاسم الريس حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي لوكالات الريس للسفريات والبواخر (مجموعة الريس)، ويعد في مقدمة فريق الإدارة في العمل على نمو المجموعة.

وقال عاصم ارشاد رئيس مجموعة عمل وكلاء السفر والسياحة: بالنيابة عن أعضاء المجلس التنفيذي، من دواعي فخرنا الترحيب بالرئيس الفخري الجديد محمد الريس، فهو من أنشط وأبرز الشخصيات العاملة في قطاع السياحة والسفر، بالإضافة إلى قطاع الشحن، وسيساهم بخبراته وعلاقاته في رفع كفاءة مجموعة العمل.

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