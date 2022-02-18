زيادة طفيفة في اسعار تذاكر طيران الإمارات نتيجة ارتفاع اسعار الوقود

المصدر: دبي بشار باغ

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أكد متحدث باسم طيران الإمارات أن الناقلة تأثرت، مثلها في ذلك مثل الناقلات الأخرى، جراء ارتفاع أسعار الوقود.

وقال :"وعلى ضوء ذلك، عدّلنا الأسعار بصورة طفيفة عبر شبكتنا. نحن نراقب عن كثب تطورات أسعار الوقود، التي تمثّل حالياً وفي المدى المنظور أكبر عنصر في تكاليف التشغيل، ونعمل بقدر الإمكان للحد من تأثير تكاليف وقود الطائرات المتصاعدة على عملائنا.

وسوف نراجع أسعار التذاكر باستمرار، ونعدل عند الضرورة بما يتماشى مع ديناميكيات السوق والبيئة التنافسية، والتأثيرات الموسمية واستعادة عافية الطلب على السفر، وأنماط حجوزات المستهلكين وأسعار وقود الطائرات، وعوامل أخرى.

وعلى الرغم من التعديلات الأخيرة، فإننا على ثقة من أن أسعارنا تنافسية وتوفر قيمة عالية، إلى جانب ما نقدمه من تدابير الصحة والسلامة المشددة ومرونة الحجز والتغطية التأمينية المجانية الخاصة بـ"كوفيد-19" لدعم عملائنا".

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