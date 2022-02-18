أحمد بن سعيد: الإمارات والسعودية رؤية مشتركة للمستقبل

المصدر: دبي، الرياض- البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الإمارات، أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات أخوية وتاريخية راسخة، وتواصلان تعزيز شراكتهما الاقتصادية برؤية مشتركة للمستقبل.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»، إن طيران الإمارات تتطلع إلى دعم ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030 من خلال الشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة، والمساعدة على دعم مختلف الفرص لتنمية القطاع، وتشجيع المسافرين على اكتشاف مواقع المملكة ومعالمها السياحية المذهلة، وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة. ووقعت الهيئة السعودية للسياحة في مدينة الرياض، مذكرة تفاهم مع «طيران الإمارات»؛ بهدف الترويج للسياحة السعودية، وجذب السياح من أنحاء العالم، وإثراء تجربة السفر، وتطوير الخدمات وتبادل المعلومات.

وتأتي مذكرة التفاهم لوضع الأسس لتعاون وثيق بين الطرفين عبر توحيد الجهود والخبرات، لزيادة سعة وعدد الرحلات عبر شبكة طيران الإمارات إلى الوجهات السياحية في الرياض وجدة والمدينة المنورة وغيرها، ورفع مستوى الخدمات الأرضية والجوية، لضمان تقديم تجربة سفر سلسة وممتعة، والعمل على إطلاق حملات ترويجية مشتركة في الأسواق الرئيسة المستهدفة، وتبادل المعلومات حول تطورات احتياجات السوق والعملاء.

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