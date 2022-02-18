«يورونيوز»: دبي سابع أفضل مدن المسافرين بمفردهم

المصدر: دبي ـ سيد صالح

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نالت دبي المركز الأول بين المُدُن العربية والسابع على مُستوى العالم في قائمة «أفضل المُدُن للسياح المُسافرين بمفردهم»، والتي نشرتها أمس «يورونيوز».

وذكرت الشبكة الإخبارية الفرنسية في تقرير أن دبي تحظى بشمس مُشرقة على مدار العام، وهي أكثر الوجهات المُدرجة على القائمة دفئاً موضحةً أن دبي تُعد وجهة سياحية مثالية للأوروبيين الراغبين بقضاء الشتاء بعيداً عن برودة القارة العجوز موضحاً أن ثمة نطاق واسع من الأشياء المُمتعة الذي يستطيع السائح في دبي أن يزاولها بمفرده، ذلك أن المدينة تتيح 2579 نشاطاً ترفيهياً متنوعاً لمن يزورها بمفرده، ومن أبرزها زيارة الشواطئ الساحرة، ناطحات السحاب المُستقبلية، أحواض السمك العملاقة، وغيرها من الأنشطة الجاذبة التي تكفي لشغل وقت السائح أيّاً ما كان طول فترة زيارته إلى دبي.

وتفوقت دبي في القائمة على كافة المدن الأمريكية، الكندية، والأسترالية، الألمانية، الإنجليزية، الفرنسية والأسبانية.

واستمدت «يورونيوز» فكرة القائمة من البيانات التي أفادت بأن 60% من حجوزات الرحلات السياحية للعام الجاري 2022 حتى الآن لسائحين مُسافرين بمفردهم، بارتفاع 27% مقارنة مع مستويات الرحلات السياحية الفردية التي كانت سائدة قبل تفشي جائحة «كوفيد 19» في العالم منذ ما يزيد على عامين.

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