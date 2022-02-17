تيم كلارك: عودة مدهشة لـ«طيران الإمارات» إلى الربحية والآفاق إلى تحسن

المصدر: دبي - سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكّد السير تيم كلارك، رئيس «طيران الإمارات»، أن آفاق الناقلة ما زالت تتحسن، في ظل إعادة فتح أستراليا حدودها أمام حركة السفر الدولي، والآمال بأن تحذو نيوزيلاندا حذوها في القريب العاجل.

ولفت كلارك إلى سُرعة عودة الناقلة إلى حالة الربحية بصورة مدهشة، حيث نجحت سريعاً في العودة إلى الربحية بعد أن تكبدت خسائر عام 2020، شأنها شأن كافة الناقلات الجوية في العالم بسبب تداعيات الجائحة.

وخلال مقابلة مع «تليفزيون بلومبيرغ»، في دبي، تطرق تيم كلارك إلى قضايا متعددة، منها آفاق الأداء المُستقبلي للناقلة، ولقطاع الطيران العالمي بصفة عامة، موضحاً أن الصيف المقبل يشكل نقطة مُحورية. إذا لم نستعد تلك الأسواق بحلول يونيو أو يوليو المُقبل، فسيكون الأمر مُختلفاً. برأيي الخاص أننا سنعود مُجدّداً. لست مُتأكداً بشأن الصين، ولكن المناطق الأخرى في جنوب شرق آسيا ستعود وستكون معنا».

ورجح كلارك أن «بوينغ» لن تُسلم الطلبيات المُقبلة من الطائرات من طراز «بوينغ 777» ذات البدن العريض قبل 2024-2025، موضحاً أن هذه الطائرة حيوية للخطط المتعلقة بالشبكة والأسطول لكي تمضي قُدُماً على مدى السنوات العشر المُقبلة، وما بعدها.

وحول آفاق صناعة الطيران العالمية، أبدى تيم كلارك تخوفه من خروج حالة التعافي التي تشهدها الصناعة حديثاً عن مسارها الفترة المُقبلة بضغط ارتفاع أسعار النفط والنزاع المُحتمل في أوكرانيا، موضحاً أن اندلاع حرب في أوروبا سيُخلّف تأثيرات تُثير اضطرابات شديدة في الصناعة.

وأضاف أن التداعيات ستتجاوز في هذه الحالة الصراع نفسه إلى ما سيحدث بعد ذلك فيما يتعلق بالعقوبات والإغلاق المُحتمل للمجالات الجوية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز