84 % نمو المسافرين عبر مطار دبي

المصدر: دبي – بشار باغ

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ارتفع إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال شهر يناير الماضي إلى 3.76 ملايين مسافر وفقاً لبيانات هيئة دبي للطيران المدني، وحقق المطار نمواً بنسبة 84% في أعداد المسافرين خلال يناير 2022 مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي والذي سجل 2.46 مليون مسافر.

وفيما يتعلق ببيانات الشحن الجوي عبر مطار دبي الدولي، بلغ حجم الشحنات المنقولة عبر المطار خلال يناير الماضي 174229 طناً مقارنة بـ 166430 طناً في الشهر نفسه من 2021 بنمو 4.6%، فيما بلغ حجم الشحن الجوي عبر مطار آل مكتوم 14505 أطنان مقارنة بنحو 14589 طناً في يناير من العام الماضي.

وشهد مطار دبي الدولي في يناير الماضي 27.3 ألف حركة طيران، فيما سجل مطار آل مكتوم الدولي خلال الشهر 3500 حركة.

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