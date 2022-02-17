«فيتش سوليوشنز»: زخم سياحة الإمارات يتواصل في 2022

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكرت «فيتش سوليوشنز» أن أداء قطاع السياحة بالإمارات العام الماضي فاق كل التوقعات، وجاء أقوى مما كان مُتصوّراً.

وأكدت المؤسسة الأمريكية للدراسات والبحوث الاقتصادية في تقرير أن قوة أداء القطاع في 2021 تتجلى في حقائق عدة من أبرزها الارتفاع المُطرد في معدلات الإشغال بفنادق الدولة على مدار العام، وبصفة خاصة مع اقتراب نهايته، موضحة أن ثمّة عوامل عدة مكّنت قطاع السياحة بالدولة من تحقيق أداء فائق في 2021، وفي مٌقدمها قوة الطلب العالمي على السياحة بأنواعها، وبصفة خاصة النوعين السياحة الترفيهية والتجارية، بعد إغلاق شبه كُلي في النشاط السياحي العالمي على مدار ما يقرب من عام في 2020 بسبب تفشي الجائحة. وأضاف أسباباً أخرى، ومنها فتح النشاط السياحي في الإمارات مع الالتزام بالتدابير الاحترازية التي تهدف إلى وقاية السكان والسياح معاً من الإصابة بعدوى الجائحة.

وأفادت «فيتش سوليوشنز» بأن تنظيم «إكسبو 2020 دبي» والذي جرى افتتاحه في مطلع أكتوبر الماضي كان له دور حيوي أيضاً في قوة قطاع السياحة بالإمارات العام الماضي، كونه جلب تدفقات سياحية مهمة للدولة على مدار الربع الأخير من العام.

وتطرق التقرير إلى آفاق قطاع السياحة بالدولة وأدائه المتوقّع في 2022، فأفاد بأنه توجد ثمّة عوامل أيضاً من شأنها استمرار الزخم في أداء القطاع العام الجاري، ومنها استمرار «إكسبو2020 دبي» .

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