نشاط شركات السياحة 80% من مستويات ما قبل الجائحة

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «مسافر دوت كوم»، وكالة السفر الرائدة عبر الإنترنت، عن تفاؤلها بشأن تعافي قطاع السياحة وسفر الشركات في العام 2022، حيث إن السوق يشهد ارتفاعاً تدريجياً في الطلب، مدفوعاً بعودة الثقة لدى المسافرين، وتفضيلهم للتواصل المباشر مع الأفراد، بالإضافة إلى زيادة عدد المطعمين، وتخفيف قيود السفر إلى العديد من الوجهات.

ويشير التقرير إلى أن متوسط الإنفاق لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات على السفر قد وصل إلى حوالي 250 ألف درهم إماراتي في العام 2019. وبحسب «مسافر دوت كوم»، من المتوقع أن ينمو الطلب على السفر خلال العام 2022 ليعود إلى 80% من مستويات ما قبل الجائحة. وتشير النتائج الصادرة عن «مسافر دوت كوم»، إلى أن الشركات والمؤسسات لا تخطط للحد من رحلات العمل، وذلك لإدراكها بأهمية التفاعل المباشر مع الأفراد، وللتأكد من ضمان استمرارية العمل.

كما كشفت النتائج أن الشركات تعتمد نهجاً أكثر تحفظاً من خلال زيادة وتيرة السفر وتخفيض مدة الإقامة لكل رحلة بمعدل يوم إلى ثلاثة أيام، وذلك في حال عدم وجود أي ظرف غير متوقع. وتعد الرياض ولندن ونيويورك وسان فرانسيسكو ومومباي من الوجهات الرئيسية للمسافرين من الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشكل المؤتمرات والمعارض التجارية النسبة الأكبر من رحلات العمل، بالإضافة إلى الاجتماعات الأخرى. كما تبين النتائج أيضاً أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تشهدان ارتفاعاً في عدد المسافرين من الهند وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر وباكستان وألمانيا والمملكة المتحدة وروسيا والصين.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع الطلب على الفنادق من فئة أربعة وخمسة نجوم، والتي تعتمد نظام نظافة وتعقيم، وتوفر فحص الـ«بي سي أر» (PCR).

وقال سيشن غادويا، الشريك المؤسس، «مسافر دوت كوم»: «ستشهد السياحة الدولية تعافياً في حال زيادة التنسيق بين الدول بخصوص بروتوكولات السلامة والنظافة المعمول بها، وهذا من شأنه أن يساعد في استعادة الثقة ليس على صعيد الأفراد وحسب بل على سفر الشركات أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، كما أننا نشهد أيضاً اتجاهات نحو استخدام تقنيات مختلفة تساعد على تقديم تجربة سفر سلسة وعصرية مع توفير في التكاليف».

وبحسب منظمة السياحة العالمية يسهم قطاع السفر بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وما يقرب من 12% من فرص العمال حول العالم (1). ويقوم «مسافر دوت كوم»، بتحديد الثغرات في نظام السفر، وتقديم نصائح فعالة للشركات من إدارة النفقات، وذلك من خلال فريق متخصص في هذا المجال. وقام «مسافر دوت كوم»، مؤخراً بتطوير خدمة الحجز عبر الإنترنت، من أجل تقديم تجربة سلسة للعملاء والشركاء، حيث يمكن للشركات أن توفر إلى ما يصل من 20 % من خلال المنصة. كما تتطلع الشركة أيضاً إلى تعزيز حضورها في أربع مناطق جغرافية بحلول عام 2022 لتلبية الطلب المتزايد على خدمات السفر.

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