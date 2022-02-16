«ساس جروب» للطيران تواجه الإفلاس

المصدر: نيويورك - د ب أ

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ذكر محلل في مجموعة «دي. إن. بي» للخدمات المالية النرويجية، أولي مارتن ويستجارد، أن مجموعة «ساس إيه. بي» جروب وهي أكبر شركة طيران في الدول الاسكندنافية، «تقترب من الإفلاس»، والسبيل الوحيد للخروج من المأزق هو إعادة الهيكلة.

وفي مذكرة، تم نشرها، اليوم الأربعاء، خفض ويستجارد، سعره المستهدف لشركة الطيران للسهم إلى 0.4 كرونة فقط، وهو الأقل لأي محلل، من كرونة واحدة. ولديه تصنيف بيع للأسهم، التي تراجعت بنسبة 20%، إلى 1.26 كرونة.

وكانت المجموعة قد فقدت حوالي ثلثي قيمتها، منذ بدء الجائحة، فيما جمد المسافرون خططهم، مما يضاعف سنوات من المنافسة بين شركات الطيران منخفضة التكاليف والشركات ذات الديون العالية.

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