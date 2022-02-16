«كشته» يقدم منظوراً جديداً لاستكشاف أبوظبي سياحياً

المصدر: أبوظبي - البيان

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«كشته» دليل تفاعلي مبتكر ومطبوع أطلقته شابة إماراتية طموحة، وهو يقدم مفهوماً جديداً عن قضاء أجمل الأوقات والاستمتاع بالأنشطة والفعاليات والمغامرات التي لا يمكن تفويتها عند زيارة أبوظبي من خلال استكشاف معالمها الثقافية، مقوماتها الطبيعية، والتاريخية من منظور جديد لم يسبق له مثيل، للابتعاد عن صخب المدينة والاسترخاء والاستجمام وقضاء لحظات لا مثيل لها في أجواء هادئة وسط المناظر الطبيعية الخلابة التي تحتضنها الإمارة.

ويتوفر «كشته» بشكل مطبوع فقط، وتشتمل كل صفحة من صفحاته على رمز يمكن لمستخدميه مسحه ضوئياً للحصول على معلومات عن مجموعة منتقاة من المناطق في إمارة أبوظبي، كما يتم الحصول على تعليمات وإرشادات للسفر إلى هذه المناطق، وطرق الاستمتاع بزيارتها على نحو أمثل، وتشتمل كل صفحة من صفحات الدليل أيضاً على مساحة فارغة مخصصة لتدوين الملاحظات، وإضافة الصور وتسجيل الذكريات عند زيارة هذه المناطق.

استكشاف المعالم

وتقول الشابة الإماراتية الطموحة عائشة طه الفهيم، وهي المديرة الإبداعية لـ«كشته»: «يسعدنا أن نقدم لسكان أبوظبي ودولة الامارات دليل»كشته«وهو الدليل الذي يمكنهم من استكشاف الأماكن والمعالم السياحية الجديدة في العاصمة أبوظبي، والتي لم يكونوا يعرفونها من قبل، ونأمل أن يساعدهم هذا الدليل في قضاء أجمل الأوقات مع عائلاتهم واصدقائهم في أبو ظبي.»

وأضافت قائلة:«»كشته" هو جهد جماعي يهدف إلى الاستمتاع بأجمل اللحظات، وتسجيل أفضل الذكريات من خلال ابتكار مفهوم جديد من الأدلة المطبوعة التي يمكنها تحويلها ببساطة إلى ألبوم لقضاء أجمل الأوقات، إضافة إلى اشتماله على صور ونصوص تم تصميمها بطرق إبداعية لتجمع بين الثقافة المحلية والطرق الإبداعية العالمية.

ويقدم الدليل أيضاً إلى جانب شرحه عن المعالم السياحية، شرحاً عن مجموعة من الأنشطة الخارجية والرياضية والمواقع الرئيسية، والرحلات الاستكشافية في الطبيعة الخلابة ويضيف مجموعة من الفعاليات الترفيهية التي تقام على مدار السنة في العاصمة أبوظبي.

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