ويز إير أبوظبي تقدّم 25% خصماً على 50 ألف تذكرة للرحلات حتى 31 مارس

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في الإمارات، تقديم عرض لعملائها ليوم واحد فقط، يتضمن حسماً بقيمة 25% على 50 ألف تذكرة، وذلك للرحلات المقررة حتى 31 مارس 2022، على أن يتم حجزها اليوم (16 فبراير).

وأعلنت الشركة استعدادها التام، لمواكبة عودة الطلب على الرحلات الجوية، من خلال توفير رحلات منخفضة التكاليف وإتاحة المجال لعملائها من عشاق السفر لاستكشاف الوجهات الرائعة، التي تندرج ضمن برامج رحلات الشركة، وتقدم الشركة خصماً بنسبة 25% على جميع وجهاتها، حيث تقدّم لهم فرصاً وتجارب مذهلة ومريحة بأسعار مدروسة، لتضمن تعزيز القيمة المقدمة للعملاء.

ويتيح العرض المميز للمسافرين الحجز بأسعار مخفضة على جميع الرحلات المتوجهة من وإلى الإمارات، بما في ذلك الوجهات، التي تم إطلاقها مؤخراً إلى عمّان والعقبة (الأردن) وكراسنودار (روسيا) ويريفان (أرمينيا) ونور سلطان (كازاخستان).

وتحرص شركة ويز إير أبوظبي بموقعها الاستراتيجي في الإمارات على توفير تجارب سفر مريحة وعالية الجودة، ومنخفضة التكلفة إلى العديد من الوجهات، بما فيها الإسكندرية وسوهاج (مصر) والعقبة (الأردن) وأثينا (اليونان) وباكو (أذربيجان) و(المنامة) البحرين وبلغراد (صربيا) وكوتايسي (جورجيا) وكييف (أوكرانيا) وكراسنودار وموسكو (روسيا) ومسقط (عُمان) وساراييفو (البوسنة)، وتل أبيب (إسرائيل) وتيرانا (ألبانيا) ويريفان (أرمينيا) وغيرها من الوجهات، وتتوفر التذاكر على الموقع الإلكتروني للشركة wizzair.com وعلى تطبيق الهاتف المحمول.

وقال مايكل بيرلويس، المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي: نرحّب باستئناف الرحلات الجوية، بعد تخفيف القيود على حركة السفر العالمية، ونقدّم بهذه المناسبة عرضنا المميز لإتاحة الفرصة أمام عشّاق السفر، لاستكشاف وجهاتهم المفضلة بأسعار منخفضة. وأضفنا مؤخراً رحلاتٍ جديدة إلى مدينتي عمّان، والعقبة لزيادة خيارات العملاء من الوجهات المميزة والغنية بالتجارب التاريخية والثقافية المذهلة. كما تواصل ويز إير أبوظبي التزامها بتوفير تجارب ورحلات سفر آمنة ومريحة بأسعار مقبولة، ونتطلع لاستقبال المسافرين على طائراتنا في أقرب وقت.

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