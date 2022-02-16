5.26 مليون مسافر عبر مطار أبوظبي الدولي خلال 2021

المصدر: وام

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استقبل مطار أبوظبي الدولي 5.26 مليون مسافر خلال عام 2021 نتيجة لارتفاع حركة المسافرين خلال الربع الأخير الذي سجل خلاله حركة 2.43 مليون مسافر أي ما يوازي 46% من إجمالي عدد المسافرين الذين استقبلتهم أبوظبي، خلال عام 2021.

وأعلنت مطارات أبوظبي اليوم أن مطار أبوظبي سجل ارتفاعاً في عدد الرحلات التي بلغت 74,176 رحلة خلال العام بزيادة قدرها 21.5% مقارنة بـ 61,034 رحلة في عام 2020.

وقال شريف الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "يعد الارتفاع الملحوظ في حركة المسافرين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام مؤشرًا واضحًا على تعافي القطاع والطلب المتنامي".

وأضاف :" نتوقع أن تتضاعف حركة المسافرين في مطار أبوظبي الدولي هذا العام لتصل إلى 10.7 مليون مسافر في ظل انتشار برامج التطعيم، وتخفيف قيود السفر حول العالم وتزايد الطلب لدى المسافرين".

وقال الهاشمي: "عزز تركيزنا على صحة وسلامة وراحة المسافرين في مطار أبوظبي الدولي تجربة الركاب لدينا خلال العام حيث وفرنا مركزا مجهزا بالكامل لخدمات فحص "بي سي أر" في المطار بالإضافة إلى استخدام تقنيات عدم اللمس وأنظمة تسليم الأمتعة الذاتية وتقنية الانتظار الذكية لمنع التزاحم خلال فترات الذروة".

وتوسعت شبكات الخطوط الجوية في مطار أبوظبي الدولي خلال عام 2021 الذي يخدم حالياً 103 وجهات مقارنة بـ 75 وجهة فقط في عام 2020.

وبحسب البيانات تعتبر الدول الخمس الأولى من حيث عدد المسافرين من خلال مطار أبوظبي الدولي في عام 2021 هي الهند "932,949 مسافرا" باكستان "550,728 مسافرا" مصر "446,883 مسافرا" الولايات المتحدة الأمريكية "254,201 مسافر" والمملكة العربية السعودية "244,954 مسافرا".

وكانت الوجهات الخمس الأكثر رواجاً في العام نفسه هي القاهرة "372,456 مسافرا" وإسلام أباد "209,280 مسافرا" ودلهي "197,012 مسافرا" ولاهور "184,315 مسافرا" ودكا "182,983 مسافرا".

وحقق مطار أبوظبي الدولي تقدماً ملحوظاً على مختلف الأصعدة فيما يتعلق بخدمات المسافرين خلال عام 2021 وفقاً لمؤشرات مجلس المطارات الدولي بما في ذلك مؤشر النظافة "95%" والشعور بالأمان "95%" ومؤشر السعادة "94%" ومؤشر صحة الركاب وسلامتهم "92.9%" .

كما جاء تقرير مجلس المطارات الدولي مشيراً لحصول مطار أبوظبي الدولي على نسبة 92% في المؤشر الإجمالي لمدى رضا العملاء. وحققت خدمة الأمتعة تميزاً لافتاً للأنظار حيث تمت معالجة 5,377,208 حقائب من خلال نظام الأمتعة بالمطار في عام 2021، بما في ذلك 3,878,132 حقيبة مغادرة بنسبة 99.8% معدل نجاح التسليم.

كما أعلنت مطارات أبوظبي حجم حركة الشحن في عام 2021 من خلال مطار أبوظبي الدولي حيث تمت مناولة 711,715 طناً من بضائع الشحن بزيادة قدرها 31.8% مقارنة بـ 540,144 طناً في عام 2020.

يُعزى الارتفاع الكبير في الأحجام إلى الزيادات في شحنات البضائع العامة والخاصة، بما في ذلك الشحنات السريعة والبضائع الحساسة لدرجات الحرارة والبضائع الثمينة والمنتجات الدوائية.

كما شهدت أحجام البريد الجوي ارتفاعاً في عام 2021، حيث تم نقل 8,767 طناً عبر مرافق الشحن التابعة لمطار أبوظبي الدولي، بزيادة قدرها 13.1% مقارنة بـ7,749 طناً تم تداولها في عام 2020.

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