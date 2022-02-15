الاتحاد للطيران وعالم وارنر براذرز أبوظبي يطلقان «نجومنا الصغار»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات تجربة جديدة لسفر العائلات مع أطفالهم الصغار، وذلك بالتعاون مع عالم وارنر براذرز أبوظبي، المدينة الترفيهية المفضلة لجميع العائلات والأطفال، والحائزة عدة جوائز عالمية، لإطلاق تجربة السفر الفريدة من نوعها للعائلات على متن رحلاتها.

وتحتفي تجربة الاتحاد للطيران الجديدة «نجومنا الصغار» بالمسافرين الصغار بصفتهم ضيوفاً مهمين، وتهدف لجعل السفر بصحبة الصغار سهلاً وممتعاً قدر الإمكان. وتشمل باقات الأنشطة والتسلية التي تهدى للصغار على متن الرحلات البعيدة، صور وأخبار شخصيات عالم وارنر براذرز أبوظبي الشهيرة مثل سكوبي-دو، وسيلفستر وخصمه اللدود تويتي من لوني تونز.

كما صُممت تلك الباقات لتغطي ثلاث مراحل عمرية، إذ يحصل الأطفال من سن الثانية على بطانية ناعمة تحمل تصميم تويتي وباغز باني ودافي داك وسيلفستر.

وللأعمار من سن الثالثة وحتى الثامنة سيحصلون على حقيبة لأدوات الرسم بأربطة جميلة تحتوي على الدفاتر والألوان ولعبة بطاقات لمسابقات الذاكرة وحافظة جواز سفر. أما الصغار من عمر التاسعة وحتى الثالثة عشرة فسيحصلون على حقيبة ظهر تحمل صور شخصيات سكوبي-دو ولوحة ألعاب متحف الألغاز ذات تصميم اللعبة الشهيرة في مدينة الألعاب الترفيهية المذهلة عالم وارنر براذرز أبوظبي في جزيرة ياس.

وإلى جانب تلك الهدايا المستوحاة من عالم وارنر براذرز أبوظبي، توفر الاتحاد للطيران تجربة سفر متكاملة إذ حصل طواقم الضيافة الجوية والأرضية على التدريبات اللازمة لمساعدة العائلات المسافرة مع أطفالها. وجرى تخصيص منافذ لإتمام إجراءات السفر للعائلات في مطار أبوظبي الدولي، للحد من طوابير الانتظار الطويلة لتوفر للعائلات سفراً مريحاً وسلساً. وأضيفت بعض اللمسات اللطيفة إلى المكان، إذ تم تصميم منصة صغيرة عند المنافذ ليتمكن الصغار من إلقاء نظرة متفحصة على ما يدور حولهم.

وعلى متن الطائرة، سيستمتع المسافرون الصغار بوجبات الطعام الشهية التي ستقدّم لهم قبل الكبار، وسيختبرون أدوات الطعام المبهجة التي تحمل ألوان وطابع عالم وارنر براذرز أبوظبي. كما تم تحديث قائمة الطعام استناداً لآراء واقتراحات الضيوف من العائلات، وبالتالي، اختيرت المأكولات المفضّلة لدى الأطفال لتضاف باستا وكرات اللحم وأصابع السمك المقلي ووافل وبانكيك إلى القائمة.

وتماشياً مع جهود الاستدامة التي تتبناها الاتحاد للطيران، قمنا بتصميم باقات الصغار وتجربة الطعام، واضعين في الحسبان الهدف من المنتج وإمكان إعادة استخدامه، إذ صُممت جميع الهدايا لتكون بمقام هدايا تذكارية يمكن للطفل حملها معه للبيت والاحتفاظ بها، ما يجعل الأطفال يستمتعون بالسفر مع الاتحاد للطيران.

بالإضافة لما سبق سيتمكن الأطفال من الاستمتاع والتسلية المتواصلة بفضل نظام الترفيه على متن الطائرة المصمم خصيصاً لهم بأسلوب مرح وصديق للطفل. وتوفر الاتحاد تشكيلة واسعة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية المخصصة لأفراد العائلة بما في ذلك البرامج المفضلة من وارنر براذرز مثل سبيس جام، سكوبي-دو، توم آند جيري، لوني تونز، باغز باني وذا فلينستونز. كما تتوافر تشكيلة مختارة من المسلسلات التلفزيونية المحببة للأعمار الأكبر من «دي سي إنترتينمنت» وتشمل باتمان، وجستس ليغ، وتين تيتانز.

فضلاً عن ذلك، يضم نظام الترفيه تشكيلة كبيرة من ألبومات الموسيقى وأغاني الأطفال، تكملها مجموعة متنوعة من الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو، والتي يمكن لعبها بشكل مشترك كل من مقعده فيمكن للأصدقاء والعائلة اللعب معاً.

ويقول تيري دالي، المدير التنفيذي لشؤون تجارب الضيوف والعلامة والتسويق في الاتحاد للطيران، في هذا الشأن: «سنقوم هذا العام بالتركيز على المنتجات المبتكرة، وتلك هي البداية فقط لسلسلة من التطورات والتحديثات المبتكرة الجديدة التي نتطلع لإطلاقها. ونحن بالفعل سعداء بأن نبدأ سلسلتنا الشيقة تلك بنجومنا الصغار.

وإننا ندرك تماماً أنه ليس من السهل دوماً السفر بصحبة الأطفال، ولكن تعاوننا مع عالم وارنر براذرز أبوظبي صمم لتسهيل مثل هذه التجربة وجعلها تجربة ممتعة للجميع. بمساعدة صغيرة من صديقنا سكوبي-دو وشخصيات لوني تونز الشهيرة، نعدكم بأن نجعل أصغر مسافرينا يعشق كل لحظة من رحلته مع الاتحاد للطيران».

وقال دون ستريكلر، المدير العام لمدينة عالم وارنر براذرز أبوظبي: «يُسعدنا التعاون مع الاتحاد للطيران لتوفير هذه التجربة الجديدة والمبتكرة للمسافرين من العائلات وأطفالهم. وتشتهر عالم وارنر براذرز أبوظبي بتوفير تجارب ترفيهية فريدة للضيوف من مختلف الأعمار، سواء كان ذلك على متن الرحلات في الجو أو عند زيارة المناطق الترفيهية المختلفة في عالم وارنر براذرز أبوظبي.

ونحن على ثقة بأن عرض شخصيات أنيميشن المحبوبة سيضفي عنصراً إضافياً من المرح على التجربة الترفيهية المتكاملة للمسافرين، ويمكنهم من الاستمتاع بذكريات متميزة على متن هذه الرحلات. ونتطلع في عالم وارنر براذرز أبوظبي لتطوير هذا التعاون مع الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومواصلة تعزيز عروضنا وإثراء التجارب والخيارات الترفيهية بكل ما هو جديد».

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