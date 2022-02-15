طيران الإمارات تحتفي بـ«يوم الحب»

المصدر: دبي ـ البيان

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حظي ركاب رحلات طيران الإمارات أمس، سواءً كانوا مسافرين في عطلات موسمية أو لزيارة الأهل والأصدقاء، بأجواء احتفالية رومانسية على متن الطائرات أو في صالات طيران الإمارات الخاصة بمناسبة «يوم الحب».

وتمتع الركاب في جميع الدرجات بحلويات مستوحاة من يوم الحب مثل «البراونيز» وكعك «ريد فيلفيت» الصغير.

وأعادت طيران الإمارات افتتاح الصالون الجوي الشهير على طائراتها الإيرباص A380، مع اتخاذ تدابير السلامة لضمان تمكن العملاء من التواصل على ارتفاع 40 ألف قدم، والاستمتاع بالوجبات الخفيفة والمشروبات والرفقة أثناء رحلاتهم. وفي الصالات الخاصة، يستمتع مسافرو الدرجتين الأولى والأعمال وأعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات» المؤهلين بتشكيلة من الحلويات المستوحاة من يوم الحب مثل الشوكولاته والكعك على شكل قلب والفراولة المغطاة بالشوكولاته مع جوز الهند والزنجبيل البرتقالي وحلوى «بانا كوتا» مع التوت والفستق الحلبي.

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