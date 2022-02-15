رأس الخيمة تطلق أحدث تجاربها الترفيهية «جيس سليدر»

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح

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أعلنت «راك ليجر» وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة افتتاح أحدث تجارب المغامرة «جيس سليدر» بقمة جبل جيس، الزلاجة التي تسير على أطول مسار فولاذي في المنطقة فوق أعلى قمة جبلية في الإمارات.

وتصل سرعة زلاجات «جيس سليدر» إلى 40 كيلومتراً في الساعة أثناء نزولها مرتفعات جبال الحجر، لتوفر بذلك جولة رائعة عبر المناظر البانورامية والإطلالات المذهلة على التضاريس الجبلية الخلابة، بسرعة تبدو أعلى بمعدل عشرة أضعاف السرعة الحقيقية. وتستغرق الرحلة الخاضعة للتحكم بالكامل قرابة 8 دقائق تقطع خلالها مسافة 1885 متراً من البهجة المطلقة عبر المنعطفات الشديدة والمنحدرات المتموجة.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: تأتي «جيس سليدر» في إطار استثمار بقيمة نصف مليار درهم وتم الإعلان عنه خلال عام 2021، بالتعاون مع راك ليجر: وغرفة رأس الخيمة، وأحد أوائل المشاريع العشرين المقرر تنفيذها في أنحاء الإمارة.

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