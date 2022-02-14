«العربية مصر» تطلق رحلات بين سوهاج والقصيم في السعودية

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت «العربية مصر»، تسيير رحلات مباشرة من مطار سوهاج الدولي إلى مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي في منطقة القصيم، السعودية بدءًا من 24 فبراير الجاري.

وتنضم القصيم إلى سبع وجهات أخرى في السعودية تسيّر الشركة رحلات إليها من مصر وتضم: الرياض وجدة وتبوك والطائف والجوف وحائل.

ويتعين على جميع المسافرين إلى السعودية تنزيل تطبيق «توكلنا» قبل موعد السفر وتحديث حالة التطعيم الخاصة بهم. كما وتنصح العربية للطيران جميع المسافرين بتفقد الموقع الرسمي للشركة قبل السفر. ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

ومنذ تفشي وباء «كوفيد-19»، حرصت «العربية للطيران» على تحديث تجربة العملاء لتشمل كافة تدابير السلامة التي تنسجم مع أرقى المعايير العالمية. وقد تم تزويد كل مقصورة ضمن أسطول طائراتها بالكامل بنظام مرشحات الجسيمات عالية الكفاءة (HEPA) الذي يساعد في توفير أجواء داخلية أكثر صحة وأماناً أثناء السفر. وتحرص الشركة دائماً على تذكير العملاء بضرورة الامتثال بالشروط والتدابير المطلوبة في دول المغادرة والوصول.

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