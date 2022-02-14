الحملة أضاءت على أبرز المعالم الطبيعية والتراثية والتاريخية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن الحملة أسهمت في زيادة نمو السياحة الداخلية وتعزيز إسهامها في دعم القطاع السياحي، مشيراً إلى أن نجاح الحملة في نسختها الثانية انعكس بشكل مباشر على نشاط السياحة الداخلية التي باتت تعد باكورة الحركة السياحية في الدولة، إذ تهدف بالدرجة الأولى إلى تسليط الضوء على أهم مناطق الجذب في الدولة، والتعريف بأهم المعالم الطبيعية والتراثية والتاريخية والصروح الحديثة والعصرية التي تتمتع بها عجمان، إضافةً إلى الترويج للفعاليات الترفيهية والأنشطة الثقافية التي تقدمها الإمارة، ما يجعلها وجهة سياحية جاذبة.

وقال الجزيري، إن الإمارات تخطو خطوات واثقة باتجاه تحقيق الأهداف المرسومة للقطاع السياحي ضمن الإطار الاقتصادي العام للدولة، وبما يتواءم مع استراتيجية السياحة الداخلية، الأمر الذي يسهم في تحقيق المزيد من المؤشرات الإيجابية لإنعاش السياحة الداخلية. وأوضح أن عجمان أضافت مجموعة من المشاريع السياحية التي تركّز على مختلف جوانب القطاع بهدف إنجاح السياسات الاتحادية الساعية لاستدامة السياحة الداخلية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز