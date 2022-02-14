مسؤولون: الحملة رسخت الهوية السياحية الموحدة للإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أجمع مسؤولو هيئات سياحية في الإمارات، على أن الدورة الثانية من حملة «أجمل شتاء في العالم»، قد عززت موقع الدولة وجهة مفضلة للسياحة محلياً وعالمياً، أضاءت على أجمل المعالم السياحية والطبيعية للإمارات، وفعالياتها الثقافية والترفيهية، مرسخةً الهوية السياحية الموحدة للدولة.

مقومات

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «أسهمت الحملة في تنشيط السياحة الداخلية، وعززت مكانة الإمارات وجهة سياحية عالمية تمتلك مقومات سياحية وثقافية وتراثية، وأتاحت الفرصة لاستكشاف معالم سياحية عديدة وتجارب مميزة لا تُنسى».

إنجازات

وقال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي: «رسخت الإمارات مكانتها على خريطة الوجهات المفضلة إقليمياً وعالمياً، وتفخر أبوظبي بما حققته من إنجازات عبر تطوير تجارب منوعة تلبي تطلعات المجتمع المحلي والزوار، بما أنجح الاستراتيجية السياحية للدولة».

ركيزة

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي: «شكلت الحملة ركيزة أساسية للتعريف بالمقومات السياحية الداخلية، وظهر تأثيرها الإيجابي بما لمسناه من نشاط في السياحة الداخلية على مستوى الدولة عموماً وفي الشارقة على وجه الخصوص».

نجاح

وقال هيثم سلطان آل علي، مدير إدارة السياحة بدائرة السياحة والآثار في أم القيوين: «انعكس نجاح الحملة على تنشيط حركة السياحة الداخلية، والتعريف بالمقومات والوجهات السياحية الفريدة التي تمتلكها كل إمارة، الأمر الذي يبشر بمستقبل سياحي محلي واعد خلال السنوات المقبلة».

وقع إيجابي

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: « كان للفعاليات والأنشطة المصاحبة للحملة وقعاً إيجابياً واستثمارياً لافتاً، كونها أسهمت بفاعلية في إعادة اكتشاف الوجهات الطبيعية الفريدة، التي تجسد الطموحات السياحية لكل إمارة من الإمارات السبع».

وأعرب سعيد السماحي، مدير هيئة الفجيرة للسياحة والآثار عن اعتزاز الأخيرة بتعاونها مع مختلف الجهات المعنية في الإمارات طيلة مدة الحملة التي نجحت في ترسيخ ثقافة السياحة المحلية بين مختلف فئات المجتمع الإماراتي، التي تتماشى مع رؤية السياحة في الفجيرة حول أهمية تطوير السياحة الداخلية واستقطاب المزيد من الاستثمارات للقطاع.

وأكد أن إطلاق الحملة للعام الثاني على التوالي أسهم في إنعاش السياحة الداخلية، وأضاء على خيارات منوعة تزخر بها جميع إمارات الدولة على وجه العموم، ومقومات الفجيرة على وجه الخصوص، كما شجعت الحملة مشغلي القطاع السياحي المحلي على استكشاف أنواع الأنشطة السياحية بالإمارة، لما تتمتع به من مقومات جاذبة وملائمة لكل الأذواق تتراوح بين مرافق ووجهات سياحية إلى معالم تاريخية وتراثية ووجهات طبيعية جميلة ومتنوعة.

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