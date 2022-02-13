«سيدات أعمال عجمان» ينظم معرض «كشتة» لمستلزمات التخييم والرحلات

المصدر: عجمان – البيان

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افتتح المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان معرض «كشتة» لمعدات ومستلزمات التخييم والجلسات التراثية وتنظيم الرحلات في نسخته الأولى، بتنظيم من مجلس سيدات أعمال عجمان، واستمر المعرض على مدار يومين، في مركز عجمان لريادة الأعمال.

حضر فعاليات الافتتاح الدكتورة آمنة خليفة آل علي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان ـ رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، وسالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، وناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار، ومحمد الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية في غرفة عجمان.

كما حضر افتتاح المعرض عضوات مجلس إدارة سيدات أعمال الإمارات، وسيدات أعمال عجمان، ووفد من جمعية سيدات الأعمال في كازاخستان، ومجموعة من أصحاب الأعمال وسيدات الأعمال.

وقام عبدالله المويجعي بجولة تفقدية، تعرف خلالها على الجهات المشاركة وما تقدمه من منتجات وأدوات للتخييم والرحلات البرية والمناسبات التراثية، واستمع لشرح من العارضين حول المنتجات والأدوات المعروضة وأبرز المنتجات المبتكرة منها، حيث أشاد بمستوى المشاركات وتنوعها في المعرض، الأمر الذي يعكس مدى تنوع وجودة أصحاب وصاحبات المشاريع.

وأكد أهمية المعرض ودوره في ربط أصحاب المشاريع مع المجتمع المحلي، وفتح قناة تسويقية للتعريف بمنتجات نوعية خاصة بالرحلات والتخييم، إلى جانب دور المعرض في تبادل الخبرات والأفكار، والتعرف على أحدث المنتجات وأفضل الممارسات للأنشطة الاقتصادية المرتبطة بهذا المجال.

وأشاد المويجعي بجهود المؤسسات والجهات الداعمة لمشاريع أصحاب وسيدات الأعمال وتوفير المقومات والمزايا اللازمة لتنمية وتطوير المشاريع والأفكار، ومنها تنظيم المعارض النوعية، وتنفيذ ورش العمل والدورات المتخصصة والعمل على تطوير الجانب النظري والمهني لأصحاب المشاريع والمقبلين على تنفيذ مشاريع خاصة، وإطلاق المبادرات الهادفة لتنمية الأعمال.

من جانبها أكدت الدكتورة آمنة خليفة أهمية المعرض وتزامنه مع موسمي الشتاء والربيع، بحيث يواكب المعرض الزخم السياحي وبرامج الرحلات المتنوعة، خلال هذه الفترة من العام سواء للعائلات أو الشركات المتخصصة في تقديم خدمات ومنتجات التخييم والرحلات.

وأوضحت أن مجلس سيدات أعمال عجمان يعتمد تنفيذ سلسلة من المعارض المتخصصة، لتستهدف خلالها أصحاب وصاحبات المشاريع، بهدف توفير قنوات تسويقية داعمة لنمو الأعمال وإيجاد منصات لتبادل الخبرات والشراكات والاطلاع على أفضل الممارسات بين الجهات المشاركة في تلك المعارض.

وأثنت الدكتورة على جهود شركاء مجلس سيدات أعمال من الجهات الحكومية والخاصة في تنويع خدمات ومبادرات المجلس وتقديم الدعم اللازم لنجاح واستدامة المشاريع، كما أشادت بالدور الكبير لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان على الدعم المباشر لتنفيذ خطط مجلس سيدات أعمال عجمان.

شارك في معرض «كشتة» لمعدات ومستلزمات التخييم والجلسات التراثية وتنظيم الرحلات والأطعمة والمشروبات كل من «رفيق الدرب، الكشتة، غمرة للمناسبات التراثية، ليلة فرح، رحلاتي، جو كامب لتأجير لوازم ومعدات الرحلات، هوت شوكلت، مخبز الريف، زاكي ورق عنب، ايدن كافية، المواسم، وحلا أستور».

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