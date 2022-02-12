فعاليات ومهرجانات تعزز الإقبال السياحي بين الإمارات والسعودية

المصدر: دبي- البيان

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تنظم السعودية والإمارات فعاليات ومهرجانات تراثية وثقافية وترفيهية، ما يجعل كلاً منهما وجهة مبهرة للسياح والزوار، حيث تشهد هذه الفعاليات إقبالاً كبيراً، وأيضاً زيادة الثقة مع تسارع عمليات التطعيم، ما سيحفز على السفر بين البلدين لا سيما أن الإمارات والسعودية في مقدمة الدول، التي حققت نسباً كبيرة على صعيد أعداد المطعمين ضد «كوفيد 19»

وأكد فهد السلمي، المدير التنفيذي لشركة «رونق» السياحية، ومقرها جدة، أهمية العلاقات السياحية بين الإمارات والسعودية، في ظل زيادة أعداد السياح السعوديين الزائرين للإمارات، كما يمكن الاستفادة من خطط التعافي السياحي، التي يقودها البلدان لتوسيع آفاق الشراكة، وزيادة التبادل بين السوقين السياحيين الإماراتي والسعودي.

وأضاف: إنه تتوفر جميع العناصر الجاذبة للعائلات ووسائل الترفيه المتنوعة في الإمارات، كما تقوم السعودية بتطوير مشاريع سياحية كبرى جديدة خلال الفترة الأخيرة، يوفر فرصاً استثمارية متميزة لرجال الأعمال في البلدين.

وأوضح أن إعداد هذه البرامج السياحية المشتركة لجذب السياح العالميين للدولتين، يعزز التكامل الاقتصادي بينهما، لا سيما في ظل قرب المسافة بين الدولتين، ووجود عناصر جذب متنوعة في البلدين.

يذكر أن الإمارات والسعودية بحثا خلال «إكسبو 2020 دبي» التعاون السياحي بين البلدين، حيث بحث معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي في جناح المملكة بمعرض «إكسبو» تطوير علاقات التعاون السياحي، وأوجه دعمها.

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