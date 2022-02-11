طيران الإمارات تفتتح صالة جديدة للمسافرين الصغار غير المصحوبين بذويهم

المصدر: البيان

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افتتحت طيران الإمارات صالة في مطار دبي الدولي للمسافرين الصغار غير المصحوبين بذويهم. وتوفر الصالة الجديدة، الواقعة بجوار صالة الدرجة الأولى في الكونكورس B، ألعاب فيديو ممتعة ومشروبات ووجبات خفيفة ومناطق جلوس مريحة وخدمة الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi المجانية ودورات مياه مصممة خصيصاً للأطفال.

ويمكن لأولياء الأمور أو الأوصياء الذين حجزوا مسبقاً مع طيران الإمارات لخدمة القُصَّر غير المصحوبين بذويهم، توصيل المسافرين الصغار إلى مبنى الركاب 3 بمطار دبي الدولي، حيث سيقوم فريق طيران الإمارات في المطار بإنهاء إجراءات سفرهم في صالة خاصة بالقُصَّر غير المصحوبين تقع بين قاعاتي الدرجة السياحية والدرجتين الأولى والأعمال.

وبعد الانتهاء من إجراءات السفر، سيرافق أحد أعضاء فريق طيران الإمارات لخدمات المطار المسافرين الصغار عبر الجوازات والأمن، ومن ثَمَّ إلى صالة المغادرة المخصصة لهم، وبعدها إلى بوابة الصعود إلى الطائرة.

ويحظى المسافرون الصغار بأولوية الصعود إلى الطائرة، حيث يرحب بهم مضيفو طيران الإمارات الودودون عند باب الطائرة، ويقودونهم إلى مقاعدهم ويعتنون بهم أثناء الرحلة، حيث يستمتعون بالوجبات الخفيفة ووجبات الطعام اللذيذة، ومجموعة الدمى والأنشطة وسماعات الرأس الخاصة للاستمتاع بمجموعة مختارة من أكثر من 50 فيلماً من ديزني وأكثر من 130 قناة تلفزيونية مخصصة للمسافرين الصغار.

وتقدم طيران الإمارات للمسافرين الصغار على متن الطائرة دمى وحقائب رائعة يمكنهم اصطحابها إلى المنزل، مستوحاة من إكسبو 2020 دبي، وتضم شخصيات طيران الإمارات الصغيرة. كما أن جميع الدمى والحقائب مصنوعة من مواد معاد تدويرها، والأكياس مصنوعة من قوارير بلاستيكية معاد تدويرها بالكامل.

ويتلقى المسافرون الصغار بمفردهم أثناء العبور (ترانزيت) في مطار دبي رعايةً خاصةً أيضاً، حيث يستقبلهم أفراد فريق طيران الإمارات للخدمات الأرضية ويرافقونهم إلى إحدى الصالات المخصصة للقصر غير المصحوبين أثناء انتظار رحلتهم التالية.

وينبغي حجز خدمات طيران الإمارات للقُصَّر غير المصحوبين مسبقاً قبل السفر، وهي متاحة للأطفال من سن 5 إلى 11 عاماً، الذين يسافرون بمفرهم من دون مرافق بالغ. كما يمكن حجز الخدمة أيضاً لليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا. يرجى الضغط هنا للمزيد من المعلومات.

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