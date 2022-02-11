الإمارات ثاني وجهة عالمية للسياح البريطانيين بعد أمريكا

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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أكدت هيئة السياحة البريطانية «فيزيت بريتن» أن دولة الإمارات هي ثاني وجهة عالمية للسياح البريطانيين، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، جاء ذلك خلال إطلاق الهيئة السياحة في دبي، أول من أمس، حملة عالمية جديدة، بقيمة 10 ملايين جنيه استرليني، بهدف تعزيز السياحة الوافدة للمملكة، فيما تستعد بريطانيا لعامٍ حافل بالفعاليات الاستثنائية.

وتم إطلاق حملة التسويق العالمية لبريطانيا العظمى رسمياً تحت شعار «أهلاً بكم لاستكشاف الجانب الآخر من بريطانيا» من قبل نادين دوريس، وزيرة الدولة للشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة ببريطانيا، خلال مؤتمر صحفي أقامته هيئة السياحة البريطانية «فيزيت بريتن»، أول من أمس الأربعاء بدبي. وأُقيم المؤتمر تحت رعاية جوديث ماكريغور، رئيسة هيئة السياحة البريطانية «فيزيت بريتن» وتريشا وارويك، مديرة هيئة السياحة البريطانية «فيزيت بريتن» لمنطقة آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط وأفريقيا، وجاء هذا المؤتمر لدعم برنامج الفعاليات الذي سيُقام في معرض «إكسبو 2020 دبي»، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة المتحدة، وبمشاركة السفير البريطاني في الإمارات باتريك مودي، ورئيس مجلس مدينة برمنجهام إيان وارد، فضلاً عن مجموعة من الرؤساء التنفيذيين في مجال قطاع السياحة والسفر من الهند، ودول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة ويست ميدلاندز في إنجلترا، ومجموعة من وسائل الإعلام الدولية.

وقالت نادين دوريس، وزيرة الدولة للشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة: «ستسلط هذه الحملة الذكية الضوء على أفضل ما تقدمه المملكة المتحدة للعالم بأسره، وستُظهر أننا بتنا مستعدين لإعادة استقبال الزوار من شتى أنحاء العالم، حيث يعدُ عام 2022 الوقت المثالي لزيارة بلادنا، حيث ستُقام فيها مجموعة من الفعاليات الكبرى، والتي تُشمل اليوبيل البلاتيني لجلالة الملكة، وألعاب الكومنولث في برمنجهام، وكأس الأمم الأوروبية للسيدات، وكأس العالم للرجبي وفعاليات أنبوكسد».

سوق مهم

وقالت جوديث ماكريغور، رئيسة هيئة السياحة البريطانية «فيزيت بريتن» في تصريحات خاصة لـ«البيان» إن المملكة المتحدة استقبلت نهاية 2019 قبل (كوفيد 19) 1.2 مليون زائر من دول الخليج، منهم نصف مليون زائر من الإمارات وحدها، مشيرة إلى أن الإمارات هي ثاني أكبر سوق للسياح البريطانيين بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وأفادت أنه واعتباراً من اليوم الجمعة فلن يحتاج القادمون إلى المملكة إلى فحص pcr في حال استكمالهم لجرعات اللقاح ضد كورونا، فيما يجب على غير المطعمين الحصول على نتيجة سلبية لفحص pcr. وأضافت: يسرنا إطلاق حملتنا التسويقية العالمية الجديدة في دبي دعماً لبرنامج الفعاليات الذي سيُقام في «إكسبو 2020 دبي»، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة المتحدة. وتُعد الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي سوقاً مهماً جداً للسياحة الوافدة إلى المملكة المتحدة، ونحن نعلم أن كثيرين يودون السفر إلى بريطانيا، لذا نحن نقدم لهم رسائل ترحيب واطمئنان، ونسلط الضوء على مدن حيوية ومتنوعة في بريطانيا، بهدف إبراز التجارب الجديدة الشيقة والمتاحة للزوار.

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