الاتحاد للطيران تطلق خصومات مذهلة في عيد الحب

المصدر: أبوظبي- البيان

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تحتفل الاتحاد للطيران الناقل الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة، بعشاق السفر في عيد الحب مع خصومات مذهلة إلى عدد من الوجهات على شبكة وجهاتها العالمية، تشمل إسطنبول ابتداء من 995 درهماً والسيشل من 2295 درهماً.

وتبدأ الخصومات من اليوم وحتى 16 فبراير 2022، للسفر في موعد اقصاه 23 يونيو 2022.

ويمكن لمحبي الأجواء الرومانسية الحجز إلى مدينة الحب باريس والاستمتاع بأضواء برج إيفل مع أحبتهم بتذاكر سفر تبدأ من 1995 درهماً على الدرجة السياحية و9995 درهماً على درجة الأعمال، أو زيارة شوارع فيينا الرائعة ابتداء من 1195 درهماً.

ولمن يرغب بإمضاء الوقت مع الأصدقاء العائلة، يمكنكم الاستمتاع بالحياة الصاخبة في بوكيت أو القاهرة بأسعار تبدأ من 2195 و1195 درهماً على التوالي.

خيارات واعية

يمكن للضيوف إظهار حبهم للبيئة من خلال تعويض رحلاتهم مع برنامج الولاء البيئي الجديد الذي أطلقته الشركة في وقت سابق من هذا العام. ويكافئ البرنامج الضيوف بأميال فئات ومزايا إضافية مقابل حملهم أمتعة أقل على متن الطائرة والمساهمة في تعويضات انبعاثات الكربون المرتبطة برحلاتهم مستخدمين أميالهم.

معتمد للسفر

ويساعد تطبيق الشركة المبتكر "مُعتمد للسفر" على تسهيل عملية التأكد من الوثائق المطلوبة قبل السفر، حيث يمكن للمسافرين التحقق من استكمال وثائقهم قبل الوصول إلى المطار، ما يمنحهم مزيدًا من الثقة.

ينصح المسافرون الراغبون بحجز رحلاتهم، بزيارة موقع الشركة etihad.com أو تطبيق الهاتف المتحرك للاطلاع على الخيارات المتوفرة، وعلى القوانين المطبقة في وجهاتهم النهائية.

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