وزير سياحة كيرلا يستعرض آفاق التعاون مع المستثمرين المقيمين في الإمارات

المصدر: دبي ـ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي ب. أ. محمد رياس وزير السياحة في ولاية كيرلا الهندية على الفرص الاستثمارية المهمة التي توفرها الولاية في إطار مساعيها لإنعاش قطاع السياحة المحلي في أعقاب الأزمة التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، مشيراً إلى أن حكومة الولاية كشفت العديد من المشاريع الطموحة للاستفادة من إمكاناتها كوجهة سياحية فريدة من نوعها.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رياس في مؤتمر صحفي عقد بدبي وأبدى فيها حرص حكومته على التعاون مع المستثمرين المقيمين في الإمارات والجالية الكيرالية في الخارج لحفز مسار التنمية والتطوير في القطاعات الرئيسية ولاسيما السياحة.

وأشار إلى المبادرات السياحية الواعدة التي أطلقتها حكومة الولاية ومنها استكشاف الوجهات الطبيعية البكر وفتح آفاق الاستثمار السياحي في منطقة «مالابار» وسياحة الكارافانات والمغامرات السياحية الآمنة والمنظّمة، وسياحة التجارب، ورحلات العمل والعطلات.

وأكد أن إطلاق سياحة الكارافانات مؤخراً سيوفر تجربة رائعة لضيوف كيرالا بالإضافة أيضاً إلى المنازل العائمة التي تعد واحدةً من أفضل تجارب العطلات في الولاية وتساعد كيرالا على توسيع آفاقها السياحية لتصبح في مصاف الوجهات السياحية المعروفة.

وقال رياس - الذي يرأس وفد حكومة كيرالا إلى إكسبو 2020 دبي لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المهمة التي توفرها الولاية.. إن المشاريع الجديدة تدعم إمكانات كيرالا في قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والمنتجعات والمنتزهات والمزارع السياحية وعطلات المغامرات والسفر والجولات.

وضم الوفد المرافق للوزير كلاً من الدكتور ڤينو ڤ، الأمين العام المساعد لوزارة السياحة في ولاية كيرالا وكريشنا تيجا، عضو مجلس الوزارة.

ونوه أن كيرالا تتبنى آلية مؤسسية جاذبة للمستثمرين عبر تيسير استصدار الموافقات والتراخيص لعروض الاستثمار، لافتاً إلى أن جهود التطوير السياحي في كيرالا تتمحور حول مفهوم السياحة المسؤولة والمشاركة المجتمعية.

وفي إطار تأكيده على عمق العلاقات الحكومية والاجتماعية والثقافية بين ولاية كيرالا ودولة الإمارات أعرب رياس عن ثقته بالدور البارز الذي تلعبه السياحة في توطيد هذه العلاقات مع تزايد أعداد المسافرين بين البلدين في المستقبل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز