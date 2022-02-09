«ويز إير أبوظبي» تسيّر رحلات إلى عمّان والعقبة في الأردن

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «ويز إير أبوظبي» تسيير رحلات إلى مدينتي عمّان والعقبة في الأردن انسجاماً مع سعيها، لتعزيز محفظتها المتنامية من الوجهات.

وتعتزم الشركة تسيير رحلتين أسبوعياً إلى عمّان يومي السبت والثلاثاء، إلى جانب رحلتين أسبوعياً إلى العقبة يومي الأحد والخميس، وتتوفر التذاكر على الموقع الإلكتروني wizzair.com وعلى تطبيق الشركة المتوفر باللغة العربية، بأسعار تبدأ من 70 درهماً فقط.

وتشكّل مدينة عمّان وجهة رائعة للزوار الراغبين باستكشاف تاريخ المنطقة، وخوض مغامرات جديدة، بفضل مناظرها الطبيعية الخلابة وجبالها الشاهقة ووجهاتها الأثرية العريقة. كما تمتاز المدينة بوجهاتها وأنشطتها، التي تلبي جميع الأذواق، بدءاً من السباحة في مياه البحر الميت الشهير، ووصولاً إلى مشاهدة التشكيلات الصخرية المذهلة وردية اللون وأبنية مدينة البتراء، إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة.

وقال مايكل بيرلويس، المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»: «تأتي إضافة الأردن إلى شبكة وجهاتنا في إطار سعينا لمنح العملاء فرصة التعرف على هذه الوجهة الرائعة والمعروفة بغناها الثقافي. وتضم الأردن العديد من المناطق المميزة، التي تلبي جميع متطلبات زوارها من عشاق السير في الطبيعة ومشاهدة المعالم السياحية أو حتى الاسترخاء على الشاطئ، كما تضم مدينة البتراء بدورها العديد من الآثار الاستثنائية، التي تغني تجربة كل من يزورها. ويفخر فريقنا بفتح آفاق السفر والمغامرات أمام سكان الإمارات، وجعلها متاحة للجميع بأسعار معقولة، ونعتزم مواصلة تعزيز جدول رحلاتنا بعد بدء تخفيف قيود السفر في أنحاء العالم، ونتطلع دوماً للترحيب بالجميع على متن رحلاتنا».

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