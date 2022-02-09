"كوريان إير" تتلقى الضوء الأخضر للاستحواذ على "آسيانا" السنغافورية

المصدر: يونهاب

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قالت شركة الخطوط الجوية الكورية "كوريان إير" اليوم الأربعاء إنها تلقت موافقة تنظيمية "غير مشروطة" من سنغافورة لتكاملها مع شركة آسيانا للخطوط الجوية، في خطوة يمكن أن تسرع من عملية الاستحواذ على الشركة المنافسة المحلية الأصغر.

وكانت الشركة قد قدمت في يناير من العام الماضي، مستندات إلى منظمي مكافحة الاحتكار في 14 دولة لمراجعة دمج أعمالها مع شركة آسيانا.

تلقت الشركة حتى اليوم الأربعاء، موافقات من سبع دول، وهي سنغافورة وفيتنام وتايلاند وتركيا وتايوان وماليزيا والفلبين، وتنتظر الضوء الأخضر من سبع دول هي كوريا الجنوبية والصين واليابان وبريطانيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تعقد لجنة التجارة العادلة الكورية اجتماعًا في وقت لاحق اليوم لمراجعة القضية. من المتوقع على نطاق واسع أن يوافق منظم مكافحة الاحتكار على تكامل أكبر شركتين ناقلتين في البلاد بشرط أن تتخلى الشركتان عن عدد الهبوط والإقلاع الزائد بالمطارات، وحقوق النقل للتخفيف من مخاوف الاحتكار.

ستصبح شركة الخطوط الجوية الكورية، التي تحتل المرتبة 18 في قائمة أكبر خطوط الطيران في العالم من حيث الأسطول، أكبر مساهم في شركة آسيانا بحصة تبلغ 63.9% في حالة اكتمال عملية الاستحواذ.

وقد وقعت شركة الخطوط الجوية الكورية في نوفمبر 2020، صفقة للاستحواذ على الحصة المسيطرة في آسيانا في صفقة قيمتها 1.8 تريليون وون (1.5 مليار دولار أمريكي)، سينتج عنها عاشر أكبر شركة طيران في العالم من حيث الأسطول.

تقدم شركتا النقل كاملتا الخدمات في البلاد 40% من خدمات الركاب والبضائع في مطار إنتشون الدولي، البوابة الرئيسية لكوريا الجنوبية، وهو مستوى لا يشكل احتكارا.

وقالت كوريان إير إنها تهدف إلى إطلاق كيان مدمج مع آسيانا في عام 2024 بعد استكمال عملية الاستحواذ بحلول العام المقبل، متعهدة بتبسيط مساراتها وخفض تكاليف الصيانة.

وأوقفت الشركتان معظم رحلاتهما على الطرق الدولية منذ مارس 2020، حيث عززت الدول قيود الدخول الخاصة بها لوقف انتشار جائحة كورونا.

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