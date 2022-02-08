"عين دبي" تستضيف ليلة خاصة بالسيدات في "يوم الحبّ"

المصدر: البيان

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ما هي مشاريعكِ في يوم عيد الحب؟ إذا لم تكوني قد قررتِ بعد، تنتظركِ عين دبي، إحدى وجهات دبي القابضة، في ليلة خاصة بالسيدات، حيث تهديكِ أجملَ تجربة في أعلى وأضخم عجلة مشاهدة في العالم، ومجاناً لمرة واحدة فقط! يتضمن العرض المخصص للفتيات والسيدات مشروباً مجانياً في اللّاونج الفاخر.

وتقدّم وجهة الاحتفالات الرائدة ليلةً مميزةً للفتيات والسيدات، مع منسّق الأغاني دين في اللّاونج الخاص بيوم الحب، للاستمتاع بإيقاعات الحب في 14 فبراير ابتداءً من الساعة 6 مساءً. ويمكن للضيفات ترقية التجربة والحصول على تذكرة لجولة في إحدى المقصورات الفاخرة والاستمتاع بإطلالات خلابة مفعمةٍ بالحب.

ويضم عرض الأمسية جولة لمدة 38 دقيقة يتخلّلها الكثير من الضحك والمرح، مع إمكانية الاستمتاع بالمشروبات داخل المقصورة في مقصورات سكاي بار، بما يضفي على التجربة أجواء شاعرية في المناسبة المميزة.

عين دبي تعد السيدات بليلةٍ رائعة في يوم الحب حيث يستمتعن بكل أناقةٍ مع صديقاتهن المميزات.

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