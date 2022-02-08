سي إن بي سي: "سكي دبي " أرض عجائب جليدية الأفضل في العالم

المصدر: فاتن صبح

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كشف تقرير جديد أن دبي تحتضن أحد أبرز الوجهات التي أصبحت تكتسب شعبية أكبر خلال فصل الشتاء بمنطقة الشرق الأوسط، ألا وهو "سكي دبي" أرض العجائب المغطاة بالبياض، ليستقطب محبي التزلج من قلب مول الإمارات، أحد مراكز التسوق الأكثر انشغالاً في دبي. وتصح فيه مقولة موقع "سي إن بي سي" الذي وصفه في تقرير نشره مؤخراً على صفحات الموقع بوجهة تفاخر بثلوجها "الجديدة" طوال أيام العام، وتصنيفها بمنتجع التزلج الداخلي الأفضل في العالم للسنة السادسة على التوالي آخرها هذا العام.

سكي دبي محطة شاهدة على موجات متأرجحة من أدرينالين يمتع المتزلجين منذ 2005 وسط الصحراء، يتم تبريدها على حرارة تنقص عن الصفر حوالي 25 درجة فهرنهايت. وعلى الرغم من أن "سكي دبي" لا تضم ثلوجاً حقيقيةً بالطبع تبقى وجهةً يتهافت إليها الزوار للاستمتاع بالتزلج على منزلق بطول 1300 قدم أو التزحلق ولعب كرة زورب والانزلاق على الحبل ومرافقة البطاريق.

وتشهد الإمارات العربية المتحدة عموماً ضمن استراتيجية تجعل من السياحة محركاً اقتصادياً رئيسةً، فورة في وجهات الاستقطاب لتستهدف محبي الرياضة من حول العالم خلال أشهر الشتاء عبر توفير مرافق من أعلى مستوى تتضمن عدداً من النشاطات. وقد أطلق فندق الميدان بموقعه المميز على مقربة من مضمار ميدان لسباق الخيول، أكاديمية 360 لكرة المضرب. كما أنها تعمد لافتتاح أكاديمية " EmiratesPadPro"، أضخم مرفق لبادبول في العالم.

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