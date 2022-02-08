«الاتحاد» تستأنف الرحلات إلى المغرب

المصدر: (أبوظبي ـ رامي سميح)

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أعلنت «الاتحاد للطيران» اعتزامها معاودة تسيير رحلاتها بين أبوظبي والمملكة المغربية اعتباراً من 3 مارس القادم.

وأضاف متحدث باسم الناقلة في تصريحات صحافية أمس: يلزم الضيوف المسافرين إلى المغرب الحصول على التطعيم بشكل كامل قبل 14 يوماً على الأقل من موعد السفر، وأن يجروا اختبار مسحة الأنف «PCR» قبل 48 أو 72 ساعة من مغادرة الرحلة حسب بلدهم الأصلي.

وتسير «الاتحاد» رحلاتها حالياً إلى 64 وجهة منها وجهتان معلقتان حتى إشعار آخر وهي «نيروبي» و«زنجبار» ووجهتان ستستأنف رحلاتهما في 3 مارس وهي «الدار البيضاء» و«جوهانسبرج»، فيما تم تعليق الرحلات إلى «المدينة المنورة» حتى 28 مارس.

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