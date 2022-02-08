طيران الإمارات: خصم %25 على 20 وجهة بمناسبة يوم الحب

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت «طيران الإمارات» عن عرض خاص للاحتفال بيوم الحُب. ويتيح العرض الحصول على خصم 25% عند السفر مع الاحباء أو الأصدقاء إلى وجهات محددة.

ويسري العرض على حجوزات شخصين أو أكثر، حتى 9 أشخاص على مرجع الحجز نفسه. ويمكن للمسافرين حجز رحلة حتى 14 فبراير، للاستفادة من العرض .

ومن الممكن أن يحدد مسافرو الدرجة الاقتصادية ودرجة رجال الأعمال خطط السفر إلى 20 وجهة لقضاء العطلات، بما في ذلك لندن وإسطنبول وموريشيوس ونيروبي وسيشل وجزر المالديف وكولومبو والقاهرة وعمان وبيروت وزيورخ وموسكو وأمستردام وميونيخ وباريس وبرشلونة وبوكيت.

وبإمكان المسافرين التخطيط لقضاء «عطلة رومانسية» مع «الإمارات للعطلات» بدءاً من 1989 درهماً للفرد مع وجبة إفطار مجانية.

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