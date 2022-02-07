بعد غلقها مدة شهرين.. المغرب يعيد فتح مجاله الجوي

المصدر: وكالات

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رفعت السلطات المغربية الحظر الذي فرضته على الرحلات الجوية للبلاد، اليوم الاثنين، في محاولة منها لإنعاش قطاع السياحة المتضرر منذ بداية أزمة جائحة كورونا.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن عودة الرحلات الجوية من وإلى المغرب جاءت بعد شهرين من إلغاء الرحلات الجوية التجارية بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

من جانبها، رحبت الشركات السياحية بعودة الرحلات، وكذلك المغاربة الذين علقوا في الخارج، فيما قالت الحكومة في بيان إن الركاب المتجهين إلى المملكة المغربية سيظلون بحاجة إلى إظهار إثبات التلقيح ضد مرض كوفيد -19، حيث سيخضعون عند وصولهم لمزيد من الاختبارات السريعة، كما سيتم اختيار بعضهم عشوائياً لإجراء اختبار"بي سي آر" آخر.

يذكر أن قطاع السياحة المغربي ذا الدور الحيوي في اقتصاد البلاد، كان قد تضرر من الوباء وقيود السفر، حيث انخفض عدد السياح الوافدين بنسبة 71% عام 2021 مقارنة بعام 2019، إلى جانب خسائر بنحو ثمانية مليارات يورو.

وتعهدت السلطات المغربية بإطلاق حملة ترويجية لـ "وجهة المغرب"، وتقول إنها تعمل مع شركات الطيران لإعادة إنعاش القطاع.

في السياق ذاته، أطلقت حكومة المغرب حملة قيمتها أكثر من 180 مليون يورو للإبقاء على الوظائف والشركات في هذا القطاع، لكن الكثيرين يقولون إن الأموال المخصصة لذلك الغرض غير كافية.

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