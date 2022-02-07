طيران الإمارات: خصم 25% للمسافرين إلى 20 وجهة سياحية بمناسبة الفالنتاين

المصدر: دبي - نهى حوّا

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أعلنت شركة "طيران الإمارات" عن عرض فريد من نوعه للاحتفال بمناسبة الفالنتاين (يوم الحُب)، يتيح للمسافرين من دولة الإمارات الحصول على خصم 25% عند سفرهم مع أحبائهم أو أصدقائهم إلى وجهات محددة، داعيةً المسافرين للاستمتاع بإجازة رومانسية أو الخروج إلى أجواء أكثر برودة أو دفئاً أو ببساطة قضاء بعض الوقت الجيد مع أحبائهم.

وتبعاً لما تم نشره على الموقع الرسمي لشركة "طيران الإمارات"، يسري هذا العرض الخاص على حجوزات شخصين أو أكثر، ويمكن حجزه لما يصل إلى تسعة أشخاص على نفس مرجع الحجز.

ويمكن للمسافرين حجز رحلة العودة في الدرجة الاقتصادية ودرجة رجال الأعمال حتى 14 فبراير، في سبيل الاستفادة من العرض الخاص.

ومن الممكن أن يحدد مسافرو الدرجة الاقتصادية ودرجة رجال الأعمال خطط السفر إلى 20 وجهة لقضاء العطلات، بما في ذلك لندن وإسطنبول وموريشوس ونيروبي وسيشل وجزر المالديف وكولومبو والقاهرة وعمان وبيروت وزيورخ وموسكو وأمستردام وميونيخ وباريس وبرشلونة وبوكيت.

وأفاد موقع شركة "طيران الإمارات" أنه بإمكان المسافرين في الإمارات التخطيط لقضاء "عطلة رومانسية" مع الإمارات للعطلات بدءاً من 1989 درهماً للفرد مع وجبة إفطار مجانية.

وفي سياق ذلك، أكدت "طيران الإمارات" أنها أدخلت مجموعة شاملة من تدابير السلامة في كل خطوة من خطوات رحلة العميل للحفاظ على صحة ورفاهية ركابها، كما عكفت أيضاً على الاستفادة من عروضها التكنولوجية اللاتلامسية وعززت قدراتها في مجال التحقق الرقمي لتزويد زبائنها بفرص أكثر للاستفادة من جواز سفر "آياتا"، وأنها تواصل ريادتها للصناعة من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة التي تلبي احتياجات المسافرين خلال تلك الأوقات الديناميكية.

وقد اتخذت مبادراتها المتعلقة بخدمة العملاء إلى أبعد من ذلك من خلال سياسات الحجز الأكثر سخاء ومرونة، والتأمين الطبي على السفر ضد كوفيد-19، ومساعدة الزبائن المخلصين في الاحتفاظ بأميالهم ووضع فئتهم.

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