الإمارات والسعودية.. مستويات جديدة للسياحة

المصدر: دبي - البيان

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تدرس الإمارات والسعودية خطوات عملية جديدة لتعزيز التعاون، وخلق فرص متنوعة لمجتمعي الأعمال في البلدين في قطاع السياحة، وخاصة من خلال التركيز على مبادئ الاستدامة والتطور التكنولوجي، الذي يشهده قطاع السياحة اليوم.

وقطع الجانبان خطوات كبيرة في توحيد الطاقات، وتعزيز التكامل، وفق رؤية واضحة، تشمل مظلة واسعة من القطاعات، من أبرزها السياحة

وعقد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لقاءً ثنائياً، مع أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، وذلك في جناح المملكة في معرض إكسبو 2020 دبي، حيث بحث الوزيران أطر تطوير علاقات التعاون السياحي بين الإمارات والمملكة، وأوجه دعمها، وسبل التغلب على التحديات التي تواجه القطاع.

وأكد الفلاسي، أن العلاقات الإماراتية السعودية، تقدم نموذجاً فريداً على خريطة العلاقات الدولية، فهي مبنية على أسس راسخة من الأخوة بين القيادتين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن تلك العلاقات الثنائية المتميزة، مثلت أحد أنجح أوجه العمل المشترك على الصعيدين الخليجي والعربي، ولا تزال هذه العلاقات تشهد تطوراً مستمراً، مدفوعاً بعزيمة صادقة لقيادتي البلدين، بالمضي قدماً في مسيرة توطيد روابط الأخوة، وتأسيس شراكة استراتيجية، تشمل كافة ميادين التنمية.

آفاق جديدة

وأوضح حرص الإمارات على مواصلة التعاون مع السعودية الشقيقة، لتنمية الشراكة الثنائية في أنشطة السياحة، إلى مستويات جديدة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن البلدين يعملان اليوم بصورة وثيقة ومتكاملة، من خلال عضويتهما في المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، بهدف إحداث دفع عجلة التعاون السياحي، وإحداث نقلة في التنمية السياحية على المستوى الإقليمي، وبما يعود بالفائدة على القطاع السياحي في جميع دول المنطقة. كما أشار معاليه إلى أن خطط التعافي السياحي، التي يقودها البلدان اليوم، تفتح آفاقاً أوسع للشراكة والنمو خلال المرحلة المقبلة، وبما يخدم التبادل السياحي بين السوقين السياحيين الإماراتي والسعودي.

مرحلة جديدة

وشدد الفلاسي على أهمية استضافة دولة الإمارات لفعاليات معرض إكسبو 2020 دبي، والذي يدشن مرحلة جديدة من النمو المستدام، عبر إعادة رسم خريطة الاقتصاد والتجارة والسياحة والشراكات بين الأسواق العالمية، لتكون أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، وبما يسهم في دعم وتسريع التعافي الاقتصادي في كافة القطاعات، لا سيما قطاع السياحة، حيث مثل إكسبو 2020 دبي، رافداً رئيساً لقطاع السياحة في الدولة، بما يقدمه للزوار من تجربة فريدة، للاطلاع على ابتكارات العالم وتراثه الثقافي والحضاري والسياحي والعلمي، وهو ما يعكسه النمو الذي حققته أنشطة السياحة بدولة الإمارات، منذ انطلاق فعاليات معرض إكسبو. وأكد في هذا السياق، حرص دولة الإمارات – بتوجيهات من قيادتها الرشيدة – على تقديم الدعم الكامل والمعرفة والخبرات، لملف المملكة، للفوز باستضافة إكسبو 2030.

وأطلع الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير السياحة السعودي، على الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز المنتج السياحي الإماراتي، مشيراً إلى نجاح قطاع السياحة بالدولة، في ترسيخ مكانته على خريطة السياحة العالمية، حيث حقق معدلات نمو ونسبة إشغال للمنشآت السياحية والفندقية رائدة عالمياً، متفوقاً على 10 وجهات سياحية رئيسة في العالم، مؤكداً مواصلة الجهود لاستكمال مسيرة النمو في المؤشرات الدولية للسياحة والخدمات الفندقية.

جولة

وأجرى الوزيران جولة في جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو، والذي يعد ثاني أكبر الأجنحة مساحةً في المعرض، حيث يحمل ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس، وهي أكبر أرضية ضوئية تفاعلية، وأطول ستارة مائية تفاعلية، يبلغ طولها 32 متراً، وأكبر مرآة بشاشة رقمية تفاعلية، تزيد مساحتها على 1240 متراً مربعاً، وتم تصميم الجناح على شكل نافذة عملاقة، ليقدم للمشاهدين لمحة عن مستقبل المملكة العربية السعودية.

واستضاف الفلاسي، نظيره السعودي، في جولة على الجناح الوطني لدولة الإمارات في إكسبو 2020 دبي، والذي يعد الجناح الأكبر في المعرض، ويحمل شعار «موطن الحلم والإنجاز»، واطلعا على محتويات الجناح، وتصاميمه التي تروي قصة دولة الإمارات، بوصفها مركزاً عالمياً في قيم الطموح والإنسانية، والأصالة والانفتاح، والتفاؤل والمرونة، ورؤية قيادتها الرشيدة لصنع مجتمع سلمي وتقدمي ذي خطط طموحة للمستقبل.

وتصدرت الإمارات قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى السائحين السعوديين عند السفر للخارج بعد فتح السفر إلى الإمارات والانتهاء من فترة إغلاق السفر التي صاحبت الإجراءات الاحترازية لجائحة «كوفيد 19»، حيث استقبلت الدولة أكثر من 535 ألف نزيل سعودي في فنادقها، بين يناير إلى نوفمبر من العام الماضي 2021، والذين قضوا ما يقرب من 1.7 مليون ليلة في المنشآت الفندقية للدولة.

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