الضيافة في دبي تتأهب لطفرة جديدة

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

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مع ارتفاع مستويات التطعيم وسياسة الانفتاح لما بعد وباء «كوفيد-»19، توقع خبير في قطاع الضيافة أن تشهد مدناً ومناطق حول العالم، من بينها دبي، زخماً وانتعاشاً سياحياً أكبر خلال الفترة المقبلة.

وخلال مقابلة مع «بلومبيرغ»، تطرق بيل هاينيكي، مؤسس ورئيس شركة «ماينور إنترناشيونال» أحد أكبر شركات الضيافة والمطاعم ببانكوك، لسياسات الانفتاح حول العالم وضرورة تخفيف قيود السفر للدول وتسهيل عمليات دخول الأجانب المطعمين، ليقدم الملياردير المقيم ببانكوك أمثلة عالمية فعالة للانفتاح اليوم، مؤكداً أن دبي من بين مناطق العالم التي يجب أن ينظر المرء إليها بعين الاهتمام والإمعان.

وأضاف إن: «دولاً في أوروبا، وكذلك وجهات جزرية كجزر المالديف، والمدن الشهيرة مثل دبي، ستشهد انتعاشاً سياحياً أقوى بسبب نهج حكوماتها لإعادة فتح أبوابها بعد الوباء- الذي يدخل عامه الثالث- بعد أن شهدت حركة السفر الدولي حالة من التوقف، أوائل عام 2020 مع بدء انتشار»كورونا) عالمياً.

وأفاد هاينيكي أن الولايات المتحدة ظلت منفتحة أيضاً طوال تلك الفترة، فيما تعاملت أوروبا مع الأزمة بشكل يمكن وصفه بالجيد، مضيفاً إنه لا توجد صعوبات أو حواجز تعيق السياحة من بقية دول العالم.

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