«طيران الإمارات» تروّج إسبانيا

المصدر: دبي- البيان

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وقعت «طيران الإمارات»، أكبر شركة طيران دولية في العالم، مذكرة تفاهم مع «هيئة السياحة الإسبانية Turespaña»، للمساعدة في تعزيز حركة التجارة والسياحة عبر الترويج لإسبانيا.

جرى التوقيع في المقر الرئيس لمجموعة الإمارات بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وماريا رييس ماروتو إليرا، وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية.

وقع مذكرة التفاهم الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول دائرة الشؤون الدولية في طيران الإمارات، وميغيل أنخيل سانز كاستيدو، مدير عام هيئة السياحة الإسبانية.

وحضر التوقيع خوان إجناسيو دياز بيدارت مدير مكتب الوزيرة، وإينيغو دي بالاسيو سفير إسبانيا لدى الإمارات وأندريس سالينيرو المستشار التجاري والاقتصادي في السفارة الإسبانية، ودانييل روسادو بايون مدير مكتب السياحة الإسباني والمستشار السياحي في السفارة الإسبانية لدى الدولة.

وقال الشيخ ماجد المعلا: بدأت طيران الإمارات عملياتها في إسبانيا منذ أكثر من 12 عاماً وأصبحت وجهة مهمةً على شبكتنا العالمية، ونحن سعداء للغاية لاستكشاف مبادرات وأنشطة ترويجية مفيدة للطرفين من شأنها دفع السياحة إلى إسبانيا، وكذلك توفير مزيد من الفرص أمامنا لخدمة هذه السوق. نشكر شركاءنا على دعمهم المستمر ونتطلع إلى مواصلة تنمية شراكتنا طويلة الأمد.

وقال ميغيل أنخيل سانز: إسبانيا وطيران الإمارات شريكان استراتيجيان في إنعاش السفر. وسنعمل، باعتبارنا من الوجهات السياحية الرئيسية في العالم، مع طيران الإمارات الناقلة الرائدة عالمياً، لتحسين الاتصال وتوليد الثقة وهما عاملان أساسيان للتعافي.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم طيران الإمارات وهيئة السياحة الإسبانية باستكشاف مبادرات وأنشطة مشتركة لدفع السياحة إلى إسبانيا، بما في ذلك الرحلات التعريفية وورش العمل والحملات التسويقية.

خدمات

وكانت طيران الإمارات أطلقت خدمتها إلى مدريد في 2010، وإلى برشلونة في 2012، ومن دبي إلى مكسيكو سيتي عبر برشلونة في 2019. وتشغل الناقلة حالياً 10 رحلات أسبوعياً إلى برشلونة، بما فيها 5 رحلات أسبوعية من دبي إلى مكسيكو سيتي عبر برشلونة، و9 رحلات أسبوعياً إلى مدريد بطائرات A380.

ويمكن للعملاء أيضاً مواصلة السفر إلى وجهات إقليمية من خلال اتفاقية إنترلاين مع «ويلينغ» و«ايبيريا» و«إير يويروبا». كما يمكن لركاب طيران الإمارات المسافرين إلى مدريد وبرشلونة الوصول إلى أكثر من 13 مدينة من خلال شراكة الناقلة مع شركة تشغيل القطارات الوطنية (رينفي).

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