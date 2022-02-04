فلاي دبي تضيف العلا إلى شبكتها في السعودية وتستأنف رحلات ينبع

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت فلاي دبي إطلاق رحلاتها إلى العلا في السعودية لتكون بذلك أول ناقلة إماراتية توفر رحلات مباشرة من دبي إلى هذه المدينة، كما ستستأنف الناقلة رحلاتها إلى مدينة ينبع الساحلية لترفع وجهاتها في المملكة إلى 6 وجهات وهي الرياض وجدة والدمام والمدينة إضافة إلى العلا وينبع.

وستبدأ الرحلات إلى مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز في ينبع اعتباراً من 24 فبراير بواقع 3 رحلات أسبوعياً، فيما تنطلق رحلات الناقلة إلى مطار الأمير عبدالمجيد بن عبد العزيز (ULH) في العلا في 02 مارس بواقع مرتين في الأسبوع انطلاقاً من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي.

وقال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: يسعدنا أن نوفر لمسافرينا من الإمارات وعبر شبكتنا فرصة زيارة واستكشاف أحد أجمل المواقع الجديدة في العالم، كما يسعدنا استئناف عملياتنا إلى ينبع في منطقة المدينة المنورة، كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر السلطات المختصة على دعمها المستمر.

وقال سودهير سريدهاران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الأفريقية) في فلاي دبي: نتطلع إلى بدء خدمتنا الأسبوعية إلى العلا اعتباراً من مارس المقبل. ولن تقتصر شعبية هذه الوجهة على مسافرينا من الإمارات ذلك أننا نتوقع المزيد من تدفق حركة السفر الإقليمية من دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا وآسيا الوسطى. توفر العلا للركاب خيارات مدهشة للبحث عن تجارب ثقافية وتاريخية متنوعة بالإضافة إلى أنشطة المغامرات في الهواء الطلق، خصوصاً في فصل الشتاء المعتدل.

تعد العلا إحدى عجائب العالم غير المكتشفة وهي موطن «الحجر» الذي يعد أول موقع للتراث العالمي لليونسكو في السعودية. تم افتتاح هذا الموقع أمام الزوار لأول مرة في 2020 ويمكن للسياح الآن استكشاف وعرض المواقع التاريخية والأثرية الغنية في هذه المنطقة من خلال رحلة عبر متحف مفتوح للمقابر النبطية المحفوظة في الحِجر، وتلال الحجر الرملي، والمساكن التاريخية والآثار، سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان، والتي تحمل تاريخاً يمتد لأكثر من 200 ألف عام من التاريخ غير المستكشف إلى حد كبير.

يتعين على الركاب التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن مركز السفر التابع لـ (إياتا)IATA Travel Centre وIATA destination tracker لمتابعة حالة الوجهة لرحلتهم بأكملها، واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات وشركة الطيران. ويمكن للمسافرين أيضاً زيارة مركز معلومات (كوفيد19) على flydubai.com لمزيد من المعلومات.

وسيستمتع المسافرون الذين يحجزون رحلة مع فلاي دبي إلى دبي بتذكرة مجانية لمدة يوم واحد لزيارة إكسبو 2020 دبي، حتى 31 مارس 2022. ويسري ذلك على جميع الحجوزات التي تمت اعتباراً من 1 سبتمبر للسفر خلال تواريخ الحدث.

ستعمل الرحلات من المبنى رقم 2 في مطار دبي إلى مطار الأمير عبدالمجيد بن عبد العزيز في العلا اعتباراً من 2 مارس يومي الأربعاء والسبت، وتبدأ الرحلات إلى مطار ينبع الدولي، المعروف أيضاً باسم مطار الأمير عبدالمحسن بن عبد العزيز اعتباراً من 24 فبراير أيام الثلاثاء والخميس والأحد.

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