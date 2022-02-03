مطارات دبي تخصص مساحات مجانية لدعم مشاريع الشباب التجارية

المصدر: وام

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أعلنت مطارات دبي دعمها مبادرة "محطة الشباب" عبر توفير مساحات مجانية لهم مجهزة بالخدمات والأدوات الأساسية لدعم إطلاق المشاريع الناشئة الجديدة في أفضل المواقع الحيوية في الدولة كالمراكز التجارية والمرافق الترفيهية والمطارات.

جاء ذلك خلال استضافة مطارات دبي سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب والذي قام يرافقه فريق عمل مطار دبي الدولي بجولة بالمطار.

تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون بين المؤسستين لتمكين الشباب إذ ستعمل مطارات دبي بالشراكة مع المؤسسة على توفير مساحات مجانية للشباب لإطلاق مشاريعهم داخل مرافقها وذلك عن طريق تقديم مناطق تجارية ونقاط لعرض وبيع منتجاتهم التي يعملون عليها بمجهودهم وذلك في إطار الدعم والرعاية المستمرين اللذين توليهما مطارات دبي لمشاريع المؤسسة الاتحادية للشباب حيث تحتضن المطارات عددا من المشاريع التي نُفذت بمجهود الشباب إضافة إلى مجلس شباب مطارات دبي الذي شكلته بالتعاون مع المؤسسة.

وأكد سعيد النظري أن العمل على مشاريع ناشئة للشباب الإماراتي ضمن مطارات دبي يعد فرصة ثمينة للاستثمار فيهم ودعمهم لإيصال منتجاتهم للعالمية من خلال التواجد في أحد أكثر الأماكن حيوية وازدحامًا بالجمهور من مختلف الثقافات والجنسيات في مرافق المطارات وبما يسهم في أن تكون مشاريع الشباب واجهة ثقافية وإبداعية.

وقال: "نعمل بالتعاون مع مطارات دبي على تحقيق أكبر استفادة ممكنة لمشاريع الشباب الناشئة في دولة الإمارات إذ تعد مرافقها سوقا جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، ونتطلع لأن يكون للشباب نصيب من تعاملاتها ونجاحاتها".

وقال ماجد الجوكر، نائب الرئيس التنفيذي- الشؤون المؤسسية – مؤسسة دبي للمطارات: "نسير في مطارات دبي على خطى قيادتنا الرشيدة للعمل على تمكين الشباب والاستثمار بطاقاتهم فدولة الإمارات لطالما منحت ثقتها للشباب وعملت على توجيه طاقاتهم للعمل من أجل مستقبل يقوده الشباب والذين أثبتوا أنهم قادرون على التميز في سوق العمل وإطلاق مشاريع ريادية مميزة لفتت أنظار المستثمرين من أنحاء العالم ".

وأضاف الجوكر: "واصل مطار دبي الدولي DXB ريادته على صعيد تعافي صناعة السفر وذلك من خلال زيادة أعداد المسافرين على مدار العام الماضي ما يعني أن رواد الأعمال الذين تم اختيارهم ليكونوا جزءاً من منصة إطلاق الشباب سيحظون بشهرة عالمية".

وتوفر المؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع شركائها فرصة إطلاق المشاريع الجديدة خلال فترة زمنية تمتد لسنة كاملة قابلة للتجديد في مختلف مناطق الدولة بعد التقييم وذلك في أكثر المساحات حيوية لنجاح الأعمال.

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