العربية للطيران تطلق رحلات مباشرة إلى أوش في قيرغيزستان

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت «العربية للطيران» إطلاق رحلات جديدة مباشرة من مطار الشارقة الدولي إلى مدينة أوش في قيرغيزستان بدءاً من 20 فبراير. وذلك تكون أوش ثاني مدينة في قيرغيزستان تسير العربية للطيران إليها رحلاتها بعد بيشكك.

وتقع أوش في جنوب البلاد ويشار إليها باسم «عاصمة الجنوب»، وتعتبر ثاني أكبر وأقدم مدينة في قيرغيزستان وتمثل مركزاً اقتصادياً وثقافياً رئيسياً لها. وتستقطب هذه المدينة المسافرين بغرض العمل أو الترفيه للاستمتاع بسحرها الفريد ومعالم الشرق القديم. وتتميز أوش بإطلالة بانورامية جبلية وروائع معمارية وبازارات.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة إلى أوش عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر. وتوفر «العربية للطيران» تغطية عالمية مجانية ضد فيروس «كوفيد 19» لجميع المسافرين على متن رحلاتها. وتكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية.

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