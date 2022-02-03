ضيف الاتحاد يتعاون مع «أبوظبي الأول» و«فيزا» لإطلاق أول بطاقة ائتمان مستدامة في العالم

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعتزم ضيف الاتحاد، التابع للاتحاد للطيران، وبنك أبوظبي الأول بالشراكة مع فيزا للمدفوعات الرقمية إطلاق بطاقة ائتمان فيزا التي تركز على الاستدامة. وتهدف البطاقة لمكافأة المتسوقين الذين يلجؤون للخيارات المستدامة في نفقاتهم ومشترياتهم اليومية.

وتتيح البطاقة سلسلة من المزايا المرتكزة على الاستدامة والتي من شأنها زيادة الوعي ومكافأة الأعضاء لتبنيهم خيارات مستدامة، كما تقدّم لهم خيارات لتعويض الانبعاثات الكربونية لقاء نفقاتهم. وسيتم تشغيل الشراكة عبر إيكوليتك، مزود الخدمات الرقمية للتمويل الأخضر، والذي سيوفر تقنية «الاستدامة باعتبارها خدمة» لتتبع الإنفاق المستدام، والتشجيع على تغيير السلوكيات وإيجاد مكافآت خاصة لأولئك الذين يتبنون خيارات واعية مستدامة في مشترياتهم.

وتُعد الاتحاد أول شركة طيران على مستوى العالم، تُكافئ مسافريها الدائمين لاتخاذهم طريقًا مستدامًا سواء في الجو أم على الأرض. ويتيح برنامج الخيارات الواعية، مكافأة أعضاء ضيف الاتحاد لقيامهم بتعويض انبعاثات الكربون عبر الأميال، أو حمل أمتعة أقل عند سفرهم، أو شراء منتجات مستدامة من متجر المكافآت. وعلى صعيد حياتهم اليومية، يمكن للأعضاء كسب أميال فئات لقاء تعويض الانبعاثات الكربونية اليومية مثل تلك التي تنبعث من مركباتهم أو أجهزة التبريد في منازلهم أو أجهزة الطهي وغيرها، كما يمكن التبرع بأميالهم لأهداف مراعية للبيئة.

ويحافظ بنك أبوظبي الأول على موقعه المميز بقطاع التمويل المستدام في المنطقة، فقد كان أول بنك يصدر سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأنفق أكثر من 30 مليار دولار في تمويل مشاريع مستدامة حتى الآن. ووقع البنك على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام الذي جاء بمبادرة من سوق أبوظبي العالمي، الذي يدعو لإرساء أسس التمويل المستدام لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية طويلة الأجل. وفي عام 2021، نفذ البنك أول عملية إعادة شراء صديقة للبيئة (الريبو) في الشرق الأوسط، بالشراكة مع دويتشه بنك. كما كان أبوظبي الأول أول بنك في المنطقة يلتزم بالتخلص من الانبعاثات الكربونية بحلول 2050 وينضم إلى التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية، كما شارك ضمن وفد الإمارات الرسمي إلى مؤتمر المناخ COP26.

وتقديراً لهذه المكانة المميزة، تم مؤخراً رفع تصنيف البنك الخاص بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مؤشر «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» (MSCI) إلى AA، ليندرج بذلك ضمن فئة «الريادة». وكانت فيزا أطلقت باقة «Visa Eco Benefits» الجديدة مع المزايا التي ترتكز إلى الاستدامة لمصدّري الحسابات لتتيح لهم تشجيع حاملي البطاقة على المشاركة في سلوكيات الاستهلاك المستدامة.

وقال تيري دالي، المدير التنفيذي لشؤون تجارب الضيوف والعلامة والتسويق في الاتحاد للطيران: شراكتنا مع بنك أبوظبي الأول و فيزا توسع نطاق عروض الاستدامة الخاصة ببرنامج «خيارات واعية» أمام المستهلكين وأعضاء ضيف الاتحاد من خلال إيجاد المزيد من الفرص لمكافأة خيارات نمط الحياة المستدام. وستتيح البطاقة لأعضائنا إمكانية معرفة الأنشطة الأكثر استدامة وتقديم حوافز أكثر في كل مرة يقومون فيها باختيار مستدام في حياتهم اليومية ومشترياتهم.

وقالت فتون المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات لدى بنك أبوظبي الأول: فخورون بمساهمات بنك أبوظبي الأول في دعم مساعي الاستدامة، وهو ما يبدو جلياً في إطلاقه للعديد من المبادرات الناجحة والبنّاءة؛ وفي شراكتنا اليوم مع الاتحاد للطيران لتقديم بطاقة بنك أبوظبي الأول ضيف الاتحاد فيزا المستدامة، التي نثق بأنها ستشجع العملاء على اتخاذ قرارات أكثر استدامة في حياتهم اليومية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز