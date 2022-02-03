«فلاي دبي» تطلق عروضاً خاصة لزيارة دبي لمسافري دول التعاون

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت «فلاي دبي» عروضاً خاصة لمسافريها من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، تمنحهم الفرصة لاستكشاف دبي دبي بأسعار خاصة ولفترة محدودة.

يمكن للمسافرين من البحرين والكويت وعُمان والمملكة العربية السعودية وقطر الاستفادة من أسعار الذهاب والعودة الخاصة إلى دبي، وهو عرض خاص للحجوزات، التي تتم قبل 14 فبراير للسفر حتى 31 مارس 2022.

وتمثل دبي الوجهة المثالية للعائلات والباحثين عن المغامرة، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الفنادق ومراكز التسوق والمطاعم، إلى جانب العديد من الخيارات للأنشطة الخارجية، مثل المشي لمسافات طويلة والرياضات المائية. يمكن للعائلات الاستمتاع بعروض ترفيهية متنوعة، فضلاً عن وجود أفضل المنتزهات الترفيهية في مختلف أنحاء المدينة.

يمكن لمسافري فلاي دبي الاستمتاع بخصم 30% على تذكرة الدخول إلى متنزه آي إم جي عالم من المغامرات، من خلال إبراز بطاقة صعودهم إلى الطائرة عند شراء تذكرة من أحد مكاتب آي إم جي لبيع التذاكر.

وسيستمتع المسافرون الذين يحجزون رحلة فلاي دبي إلى دبي أيضاً بتذكرة مجانية لمدة يوم واحد لزيارة «إكسبو 2020 دبي»، وهو معرض عالمي متنوع، تستضيفه دبي حتى 31 مارس 2022، ولا ينبغي تفويته.

وأشارت الشركة إلى أن عروض البحرين الخاصة ستبدأ من 90 ديناراً بحرينياً، وعروض خاصة من الكويت تبدأ من 55 ديناراً كويتياً، وعروض عمان الخاصة ابتداء من 94 ريالاً عمانياً، والسعودية عروض خاصة تبدأ من 840 ريالاً سعودياً، وعروض خاصة من قطر تبدأ من 600 ريال قطري.

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