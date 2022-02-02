«سياحة أبوظبي» تُحدّث إجراءات التوظيف في الفنادق 4 نجوم فما فوق

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي تحديث إجراءات التوظيف في المنشآت الفندقية من فئة 4 نجوم فما فوق على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من اليوم.

وأضافت الدائرة، في تعميم أرسلته أمس لمديري المنشآت الفندقية في أبوظبي، إن أي إجراء يتعلق بالمنشآت الفندقية المصنفة من فئة 4 نجوم فما فوق يستوجب مراجعة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ للحصول على الخدمة، بحسب الإجراءات المعمول بها لديهم.

وذكرت الدائرة أنه تنفيذاً للتكليف الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم (27م/10و) لسنة 2021، بشأن المنشآت الفندقية والمصنفة من فئة 4 نجوم فما فوق، فلن يكون مطلوباً بعد الآن الحصول على تصريح من وزارة الموارد البشرية والتوطين قبل استقدام أو تشغيل أي عامل للعمل لدى أي صاحب عمل. وسيخضع ذلك للشروط والضوابط المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب ولائحته التنفيذية.

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