اعتباراً من 5 فبراير.. طيران الإمارات تعود إلى نيجيريا

المصدر: البيان

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تستأنف طيران الإمارات تسيير رحلاتها من دبي إلى نيجيريا اعتباراً من 5 فبراير الجاري. وسوف تشغل الناقلة رحلات يومية من وإلى أبوجا ولاغوس، ما يوفر مزيداً من الخيارات والراحة والاتصال المعزز للمسافرين إلى دبي وعبرها إلى أكثر من 120 وجهة.

وسوف تغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 785" مطار دبي الدولي في الساعة 11 صباحاً لتصل إلى أبوجا في الساعة 3:40 عصراً. أما رحلة العودة "ئي كيه 786"، فتقلع من أبوجا في الساعة 7 مساءً وتصل إلى دبي في الساعة 4:35 صباح اليوم التالي.

كما ستغادر الرحلة "ئي كيه 783" مطار دبي الدولي في الساعة 10:30 صباحاً وتصل إلى لاغوس في الساعة 3:40 عصراً. وتقلع رحلة العودة "ئي كيه 784"، من مطار لاغوس في الساعة 6:10 مساءً، لتحط في مطار دبي الدولي في الساعة 4:15 صباح اليوم التالي.

ولضمان السلامة، تعد اختبارات "كوفيد-19" إلزامية لجميع الركاب القادمين إلى دبي، بمن فيهم مواطنو الإمارات العربية المتحدة والمقيمون والسياح، بغض النظر عن الدولة التي يأتون منها. وينبغي أن يحمل المسافرون القادمون من نيجيريا شهادة فحص PCR سلبية أجري في غضون 48 ساعة قبل المغادرة مع رمز استجابة سريعة QR.

وينبغي أيضاً على المسافرين إلى نيجيريا تلبية متطلبات وجهاتهم. ويتعين على المسافرين من نيجيريا عبر دبي (ركاب الترانزيت) اتباع قواعد ومتطلبات وجهاتهم النهائية.







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