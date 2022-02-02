طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى نيجيريا اعتباراً من 5 فبراير

المصدر: دبي ـ البيان

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تستأنف طيران الإمارات تسيير رحلاتها من دبي إلى نيجيريا اعتباراً من 5 فبراير الجاري. وستشغل الناقلة رحلات يومية من وإلى أبوجا ولاغوس، ما يوفر مزيداً من الخيارات والراحة والاتصال المعزز للمسافرين إلى دبي وعبرها إلى أكثر من 120 وجهة.

وستغادر رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 785» مطار دبي الساعة 11 صباحاً لتصل أبوجا الساعة 3:40 عصراً، أما رحلة العودة «ئي كيه 786»، فتقلع من أبوجا الساعة 7 مساءً وتصل دبي الساعة 4:35 صباح اليوم التالي.

كما ستغادر الرحلة «ئي كيه 783» مطار دبي في الساعة 10:30 صباحاً وتصل لاغوس في الساعة 3:40 عصراً. وتقلع رحلة العودة «ئي كيه 784»، من مطار لاغوس الساعة 6:10 مساءً، لتحط في مطار دبي الساعة 4:15 صباح اليوم التالي. ويمكن حجز التذاكر على emirates.com وتطبيق طيران الإمارات ومكاتب مبيعات طيران الإمارات وعبر وكلاء السفر المعتمدين وكذلك وكلاء السفر عبر الإنترنت.

ولضمان السلامة، تعد اختبارات «كوفيد 19» إلزامية لجميع الركاب القادمين إلى دبي، بمن فيهم مواطنو الإمارات والمقيمون والسياح، بغض النظر عن الدولة التي يأتون منها.

وينبغي أن يحمل المسافرون القادمون من نيجيريا شهادة فحص PCR سلبية أجري في غضون 48 ساعة قبل المغادرة مع رمز استجابة سريعة QR. وينبغي أيضاً على المسافرين إلى نيجيريا تلبية متطلبات وجهاتهم. ويتعين على المسافرين من نيجيريا عبر دبي (ركاب الترانزيت) اتباع قواعد ومتطلبات وجهاتهم النهائية.

وتساعد طيران الإمارات عملاءها على السفر بأمان وثقة، مع تنفيذ تدابير الصحة والسلامة الرائدة في الصناعة في كل مراحل الرحلات، ما يسرع تواصل المجتمعات ويسهل الانتعاش الاقتصادي. وتوفر الناقلة أيضاً أحدث المعلومات لعملائها، وتسهّل الإجراءات من خلال التحقق الرقمي عبر جواز سفر اياتا، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا البيومترية لإنهاء إجراءات السفر من دون تلامس.

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