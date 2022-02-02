5.8 مليون مسافر عبر مطارات الإمارات في يناير

المصدر: وام

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قفز إجمالي أعداد المسافرين عبر ‎مطارات الدولة خلال شهر يناير 2022 ليصل إلى أكثر من 5 ملايين و800 ألف مسافر بنسبة زيادة بلغت 96.93 بالمائة بالمقارنة مع شهر يناير 2021 الذي بلغت فيه أعداد المسافرين إلى ما يقارب 2.9 مليون مسافر، وذلك وفقا للهيئة العامة للطيران المدني.

‎وتفصيلا ارتفعت أعداد المسافرين القادمين عبر مطارات الدولة في يناير 2022 إلى 1.9 مليون قادم وبنسبة زيادة بلغت 76.10 بالمئة مقارنة بشهر يناير 2021 الذي سجل 1.1 مليون مسافر، كما ارتفعت أعداد المغادرين عبر مطارات الدولة في يناير 2022 لتصل إلى أكثر من 1.8 مغادر وبنسبة زيادة بلغت 70.91 بالمائة مقارنة بـ 1.06 مسافر المسجلة في يناير 2021.

‎وفي السياق ذاته ارتفع إجمالي عدد المسافرين من فئة العبور "الترانزيت" عبر مطارات الدولة خلال شهر يناير الماضي لتسجل نحو 2.1 مليون مسافر وبنسبة زيادة بلغت 161.39 بالمئة مقارنة مع شهر يناير 2021 الذي سجل نحو 800 ألف مسافر.

‎وتعليقا على النتائج المسجلة، قال سعادة سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني.. إن قطاع الطيران المدني في الدولة يسير بخطى متسارعة نحو استعادة مستويات حركة المسافرين المسجلة في عام 2019، مؤكدا أن الأرقام المسجلة تعيد التأكيد على الثقة العالمية في قطاع الطيران الإماراتي وقدرته على المحافظة على مستويات نموه المتصاعدة.

‎وأكد السويدي في تصريحات خاصة لـ وكالة أنباء الإمارات "وام" أن قطاع الطيران المدني في الدولة أثبت قدرته على التعافي السريع، وتجاوز آثار جائحة كورونا، بفضل ديناميكيته ومرونته.. لافتا إلى كفاءة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تطبقها مطارات الدولة بهدف سلامة وصحة جميع المقيمين على أرض الدولة والزوار القادمين إليها من مختلف دول العالم.

‎وواصلت الإمارات خلال شهر يناير الماضي تعزيز مرحلة التعافي عبر قائمة طويلة من الفعاليات والمناسبات الدولية التي شهدت إقبالا ومشاركة عالمية.

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