منصة «إكسبلورتك» أول سوق رقمية للضيافة والسفر تنطلق في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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انطلقت منصة «إكسبلورتك» أول سوق رقمية مقرها الإمارات، صُممت لربط مُتخصصي قطاع السفر والضيافة مع مزودي التكنولوجيا والخدمات التقنية في الإمارات والشرق الأوسط وأفريقيا.

تُتيح المنصة للمهنيين الحصول على مشورة الخبراء المتخصصين حول طرق إدارة المشكلات التقنية، وتطوير استراتيجيات طويلة الأجل لتحسين أداء العمليات التجارية والربحية.

ومنذ التحضير لإطلاق المنصة وردتنا العديد من الإشادات من الشركات التي قامت بالاشتراك بالنسخة التجريبية بمدى سهولة استخدامها، وواجهتها الموحدة والفرص التي يمكن أن توفرها المنصة لتوسيع نطاق التعاون والوصول بشكل أكثر فاعلية للجماهير المُستهدفة وصناع القرار.

ومن بين أوائل الشركات التي سارعت بالاشتراك بالنسخة التجريبية في المنصة هي: أماديوس (Amadeus)، سينداين (Cdendyn)، ديلي بوينت سي آر إم (Daily Point CRM)، دي-إدج (D-EDGE)، ديربي سوفت (DerbySoft)، هوتيل بنشمارك (Hotel Benchmark)، دويتو (Duetoo)، هوتلوجكس (Hotelogix)، آيدياز (IDeaS)، جيمس آند ريتا (James & Rita)، أو تي أي انسايت برولوجك فرست (OTA Insight Prologic First)، و ثينك كلاود (Thynk.Cloud).

وتنقسم فئة الاشتراكات في المنصة إلى ثلاثة: فئةٌ أساسيه، فئةٌ مُحسّنة، وفئةٌ مميزة لتلبية احتياجات جميع مزودي الحلول التكنولوجية والخدمات التقنية، بغض النظر عن مستوى السوق الحالي. هذا وسيتمتع جميع مشتركي منصة إكسبلورتك بالمزايا الأساسية، فضلاً عن المزايا الخاصة بكل فئة.

ومن أهم الفوائد الأساسية التي ستقدمها المنصة لجميع المشتركين هو تحسين وتعزيز تفاعل البائعين والعملاء ومقارنة المنتجات وطلبات العرض التوضيحي للمنتجات والمراجعات التي ينشئها المستخدمون.

ستدخل منصة «إكسبلورتك»، السوق الرقمي المتاح باللغتين العربية والإنجليزية، عصر تحول رقمي جديد سيشكل قيمةً مُضافة للشركات التي تبحثُ عن عائد أكبر على الاستثمار في العروض الرقمية الحالية.

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